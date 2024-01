Những ngày này, lực lượng CSGT toàn tỉnh tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, xử lý nghiêm xe quá tải nhằm giữ gìn trật tự an toàn giao thông (TTATGT), góp phần bảo đảm an toàn cho người dân vui Xuân đón Tết.

Một xe tải cơi nới thành thùng xe buộc phải cắt.

Trong quá trình tuần tra tại QL51, tổ công tác đặc biệt Phòng CSGT (Công an tỉnh) phát hiện xe tải biển số 72C-125... chở quá tải đến 41%. Tài xế Nguyễn Th.Ph. cho biết hàng chở đầy thùng nhưng không để ý quá tải bao nhiêu, chỉ đến khi bị lực lượng chức năng đưa xe về trạm cân thì mới biết quá tải 41%.

Ngoài trường hợp này, từ ngày 15/12/2023, đến ngày 15/1, lực lượng công an phát hiện và xử lý 61 trường hợp vi phạm chở quá tải trên địa bàn tỉnh.

Thượng úy Ngô Duy Quyết, Phòng CSGT (Công an tỉnh) cho biết, trên QL51 thường có nhóm người chuyên theo dõi lực lượng CSGT làm nhiệm vụ để báo cho các xe quá tải né lực lượng chức năng nên gây khó khăn cho công tác tuần tra, phát hiện, xử lý. Tuy nhiên, CSGT triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ công an và sử dụng hệ thống camera giám sát thông minh để phát hiện hành vi này và chỉ đạo trực tiếp tổ tuần tra nhanh chóng kiểm tra, xử lý.

Để kiểm soát vi phạm quá tải trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh, ngoài bố trí các ca tuần tra kiểm soát lưu động, lực lượng Phòng CSGT còn cắt cử cán bộ theo dõi camera giám sát giao thông thông minh, kịp thời nắm thông tin về hoạt động của phương tiện chở vật liệu xây dựng. Khi phát hiện xe có dấu hiệu quá tải sẽ điều động các tổ tuần tra hoặc tổ trực tại phòng nhanh chóng đến kiểm tra.

Phòng CSGT Công an tỉnh cũng phân công cụ thể đơn vị chịu trách nhiệm ở tuyến, địa bàn giáp ranh, khu vực đầu nguồn hàng hóa nhằm tránh trường hợp đùn đẩy trách nhiệm kiểm tra và xử lý. Quá trình thực hiện không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nghiêm cấm can thiệp và nhận can thiệp trong quá trình xử lý vi phạm.

Thượng tá Đỗ Tuấn Hùng, Phó Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh cho biết, thời gian tới, lực lượng CSGT Công an tỉnh tăng cường công tác điều tra cơ bản, rà soát, lập danh sách kho hàng, nhà máy, bến bãi, mỏ vật liệu xây dựng, DN vận tải, chủ hàng, chủ xe, lái xe, phương tiện vận tải, tuyến đường, khung thời gian, địa bàn thường xuyên hoạt động. Phòng CSGT Công an tỉnh bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Bên cạnh đó, lực lượng CSGT áp dụng tuần tra kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp cơi nới thùng xe, chở hàng quá tải trọng.

“Trường hợp vi phạm về cơi nới thùng xe phải yêu cầu cam kết tháo, cắt thùng xe trở về theo đúng thiết kế đã được phê duyệt và thông báo tới cơ quan đăng kiểm để yêu cầu chủ xe kiểm định lại trước khi đưa phương tiện ra tham gia giao thông theo quy định. Lực lượng chức năng xử lý nghiêm các trường hợp có kích thước thùng xe ghi trong giấy kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường không đúng với cơ sở dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Đồng thời, phát hiện, xử lý hành vi sử dụng giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường không đúng quy định", Thượng tá Đỗ Tuấn Hùng nói.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN