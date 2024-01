Vi phạm về trật tự xã hội giảm 88 vụ

Chiều 11/1, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2023. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị.

Năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 788 vụ vi phạm về TTXH (giảm 88 vụ so với năm 2022). Cơ quan công an đã điều tra, làm rõ 695 vụ, với 1.408 đối tượng (đạt tỷ lệ 88,2%). Trong đó, điều tra, làm rõ 121/127 vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng (đạt tỷ lệ 95,3%). Riêng án đặc biệt nghiêm trọng điều tra làm rõ 35/36 vụ (đạt tỷ lệ 97,2%). Đồng thời, không để phát sinh tội phạm có tổ chức, băng, nhóm tội phạm và tội phạm hoạt động dưới dạng “tín dụng đen”.

Lực lượng công an phát hiện, bắt giữ 138 vụ, 188 đối tượng vi phạm, phạm tội về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (so với năm 2022, phát hiện ít hơn 24 vụ, nhiều hơn 12 đối tượng) và 1.525 vụ với 1.827 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tình hình TNGT trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiềm chế, giảm cả 3 tiêu chí. Toàn tỉnh xảy ra 426 vụ TNGT đường bộ, làm 207 người chết và 335 người bị thương (so với năm 2022, giảm 70 vụ, giảm 44 người chết và giảm 41 người bị thương), không xảy ra TNGT đường thủy.

TRÍ NHÂN