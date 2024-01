Vi phạm pháp luật về tiếng ồn sẽ không bình xét thi đua

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 681/UBND-VP về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động sử dụng thiết bị âm thanh gây ô nhiễm tiếng ồn trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, UBND tỉnh giao Sở VH-TT nghiên cứu bổ sung tiêu chí chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường đối với tiếng ồn vào các tiêu chuẩn văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và tiêu chí đánh giá gia đình văn hóa, phong trào văn hóa nếp sống văn minh đô thị.

Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành, nghiên cứu đưa nội dung việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với tiếng ồn vào hướng dẫn bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm. Tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật về tiếng ồn, bị cơ quan chức năng xử lý, xử phạt thì không bình xét thi đua, khen thưởng.

Công an tỉnh chỉ đạo công an huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ngành chức năng địa phương rà soát, lập danh sách các cá nhân, hộ gia đình, cơ sở kinh doanh dịch vụ… có sử dụng thiết bị âm thanh phát ra âm thanh gây ô nhiễm tiếng ồn, lấn chiếm vỉa hè, gây mất an ninh, trật tự. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về tiếng ồn theo quy định tại Nghị định 167/2023/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ và văn bản hướng dẫn của Sở Tư pháp.

AN NHIÊN