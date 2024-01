Vận động, thu hồi vũ khí, công cụ hỗ trợ

Nhằm bảo đảm an toàn cho người dân vui Xuân đón Tết, thời gian qua, Công an tỉnh cùng các địa phương tích cực vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Qua đó góp phần quan trọng trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm.

Lãnh đạo Công an phường Long Toàn (TP.Bà Rịa) tặng giấy khen cho người dân tự nguyện giao nộp vũ khí.

Khen thưởng người tự nguyện giao nộp

Qua công tác tuyên truyền, vận động của lực lượng Công an phường Long Toàn (TP.Bà Rịa), ngày 29/12/2023, các ông: Nguyễn Huy Long (KP.5) đã tự giao nộp 1 khẩu AK báng gấp và 10 viên đạn; Trần Ngọc Phúc (KP.4) tự giao nộp 1 khẩu súng hơi. Ông Nguyễn Huy Long cho biết, trước đây, khi tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia ông có thu giữ 1 khẩu AK báng gấp do quân địch bỏ lại. Sau khi rời quân đội, ông mang theo khẩu súng về làm kỷ niệm để nhớ một thời chiến đấu gian khổ, oanh liệt. “Bây giờ có tuổi rồi, nên tôi giao nộp khẩu súng để công an phường xử lý theo quy định”, ông Nguyễn Huy Long chia sẻ.

Tương tự, ông Trần Ngọc Phúc, người tự giao nộp 1 khẩu súng hơi cho hay, thời trai trẻ ông có mua 1 khẩu súng hơi để rảnh rỗi cùng nhóm bạn đi săn bắn. Tuy nhiên, hiện nay, việc tàng trữ các loại súng hơi này bị cấm nên ông tự nguyện giao nộp cho công an phường.

Theo Trung tá Hà Anh Đức, Trưởng Công an phường Long Toàn, trong thời gian qua, một số cán bộ trước đây khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu trở về địa phương có mang theo vũ khí làm kỷ niệm vì trước đây pháp luật không cấm. Tuy nhiên, việc cất giữ làm kỷ niệm có nhiều nguy cơ mất mát, phát sinh nguy hiểm phức tạp, nhất là rơi vào tay những đối tượng nguy hiểm. Bên cạnh đó, người dân nhặt hoặc có được vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ từ nhiều nguồn khác nhau cũng tiềm ẩn nguy hiểm cho cộng đồng, gây mất an ninh trật tự.

Vì vậy, địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động mọi người thu gom giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, kế cả các loại dao lê, mã tấu nguy hiểm. Công an phường trực tiếp nhận 24/24 giờ. Đồng thời, cử cán bộ và đưa phương tiện đến tận nơi để thu nhận vũ khí do người dân giao nộp.

“Mong mọi người hưởng ứng việc phát hiện, vận động, tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, đồ chơi nguy hiểm để cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. Tùy vào số lượng và chủng loại, công an phường, UBND phường sẽ có hình thức khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân giao nộp”, Trung tá Hà Anh Đức, cho biết.

Tăng cường công tác tuyên truyền

Ngày 14/12/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ đã có thư kêu gọi toàn dân tham gia giao nộp và tố giác hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Trong thư, Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, tuyệt đối không sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép. Các hành vi vi phạm tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

Chủ động, tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tại những điểm thu gom thuộc các xã, phường, thị trấn cũng như vận động người thân, người chung quanh cùng thực hiện. Đây chính là việc làm thiết thực để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép. Các trường hợp tự giác giao nộp được khuyến khích và không bị xử lý về hành vi tàng trữ trái phép.

Đại tá Nguyễn Văn Thời, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, thời điểm chuẩn bị bước sang năm mới, dự báo nhiều yếu tố tiềm ẩn, phát sinh phức tạp về an ninh trật tự. Vì vậy, từ 15/12/2023 đến 29/2/2024, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, huyện, thị xã, thành phố đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Trong đó, quán triệt, vận động người dân thu gom, giao nộp vũ khí, hung khí, vật liệu nổ.

“Lực lượng công an kiên quyết đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý triệt để hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo cũng như không để xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép trên địa bàn, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024”, Đại tá Nguyễn Văn Thời nói.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN