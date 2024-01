Ngày 17/1, Công an TP.Vũng Tàu tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai phương hướng công tác năm 2024.

Trong năm 2023, công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn TP.Vũng Tàu đạt kết quả tích cực. Trong đó, tội phạm về trật tự xã hội giảm 11,2% so với năm 2022; bắt giữ 119 vụ với 288 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (giảm 5 vụ, nhiều hơn 45 đối tượng so với năm 2022); điều tra, xử lý tội phạm, tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo tội phạm đạt 100%.

Cùng ngày, Công an huyện Châu Đức tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, huyện Châu Đức xảy ra 85 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, làm chết 2 người, bị thương 12 người; điều tra làm rõ 77 vụ, 182 đối tượng, với tỷ lệ phá án đạt 90,5%; phát hiện và xử lý 163 vụ, 264 đối tượng phạm tội về ma túy; vận động và truy bắt được 5 đối tượng truy nã. Công an huyện tham mưu, triển khai hiệu quả đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về định danh điện tử, qua đó kích hoạt 61.590 trường hợp, đạt tỷ lệ gần 93%...

Dịp này, Công an huyện Châu Đức có 4 tập thể được Công an tỉnh tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” và 9 cá nhân được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở trong thực hiện phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”.

BÌNH QUÂN - TRÍ HẢI