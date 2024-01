Tạm giữ hơn 2.000 sản phẩm nghi bị làm giả

Ngày 11/1, các lực lượng chức năng tỉnh đang tiếp tục điều tra vụ hàng hóa có dấu hiệu làm giả xảy ra trên địa bàn huyện Châu Đức.

Các lực lượng chức năng kiểm tra nhà ông T.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 10/1, Phòng CSĐT tội phạm về Kinh tế (Công an tỉnh) phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về Kinh tế-Ma túy (Công an huyện Châu Đức), Đội Quản lý thị trường số 4 và Công an xã Đá Bạc (huyện Châu Đức) cùng đại diện Công ty TNHH Thời trang Nón Sơn tiến hành kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm buôn bán hàng giả tại nhà ông Nguyễn Q.T. (SN 1992, trú tại xã Đá Bạc, huyện Châu Đức).

Các sản phẩm tại nhà ông T.nghi bị làm giả

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại nhà của Nguyễn Q.T. có chứa các sản phẩm là nón, chai xịt ghi nhãn hiệu của Công ty TNHH Thời trang Nón Sơn.

Tại thời điểm kiểm tra, ông T. không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa này.

Lực lượng kiểm tra đã tạm giữ 2.088 sản phẩm hàng hóa nghi giả mạo nhãn hiệu để xác minh, làm rõ.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-THÀNH TRUNG