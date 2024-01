Tai nạn giao thông được kéo giảm

Sáng 9/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cán bộ Ban ATGT tỉnh tuyên truyền về an toàn giao thông cho học sinh Trường TH Chu Văn An (huyện Long Điền).

Năm 2023, toàn quốc xảy ra 22.067 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 11.628 người (giảm 1.285 số vụ, giảm 1.922 người chết so với cùng kỳ năm 2022). Đặc biệt, ngành công an đã xử lý 770.374 trường hợp vi phạm nồng độ cồn tại các địa phương, góp phần kéo giảm số vụ TNGT. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, năm 2023 trên địa bàn tỉnh xảy ra 426 vụ TNGT đường bộ, làm 207 người chết và 335 người bị thương (giảm 70 vụ, giảm 44 người chết, bị thương giảm 41 người so với cùng kỳ năm 2022).

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ghi nhận và biểu dương kết quả trong công tác bảo đảm TTATGT năm 2023 trên toàn quốc.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2024, Phó Thủ tướng đề nghị, bộ, ban, ngành và các địa phương cần đánh giá đúng thực trạng, thực hiện đồng bộ những giải pháp bảo đảm TTATGT. Tăng cường sự phối hợp, trao đổi kinh nghiệm giữa các bộ, ngành và địa phương trong thực hiện nhiệm vụ. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc thực hiện nghiêm pháp luật; ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông. Trước mắt cần chú trọng bảo đảm TTATGT trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Tin, ảnh: HỒNG PHÚC