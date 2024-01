Ra mắt mô hình 'Cổng trường an toàn giao thông' thứ 3 tại huyện Châu Đức

Sáng 8/1, Đội CSGT-TT, Công an huyện Châu Đức phối hợp với UBND xã Bình Ba tổ chức lễ ra mắt mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại Trường THCS Trần Hưng Đạo (xã Bình Ba).

UBND xã Bình Ba triển khai quyết định thành lập Ban Chỉ đạo mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” cũng như phổ biến quy chế hoạt động, kế hoạch phối hợp giữa địa phương với cảnh sát giao thông. Xã sẽ tập trung tổ chức bảo đảm ATGT, điều tiết giao thông tại cổng trường.

CSGT phổ biến các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông với các em HS.

Tại buổi ra mắt mô hình, Công an xã Bình Ba, Ban Giám hiệu nhà trường và phụ huynh HS ký kết quy chế phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ; đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Tại buổi lễ, đại diện Phòng CSGT - Công an tỉnh thông tin, tuyên truyền đến giáo viên, HS về tình trạng vi phạm Luật giao thông đường bộ của HS; phổ biến các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, kỹ năng điều khiển phương tiện, kỹ năng tham gia giao thông an toàn…

Hội Cựu Công an nhân dân huyện Châu Đức cũng tặng 40 phần quà (gồm nón bảo hiểm và tập sách) cho các em HS có hoàn cảnh khó khăn của trường.

Ông Ngô Văn Luận, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Châu Đức trao quà cho các em HS.

Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại Trường THCS Trần Hưng Đạo là mô hình thứ 3 tại huyện Châu Đức.

Trước đó, mô hình này được triển khai tại Trường THCS Nguyễn Công Trứ và Trường tiểu học Suối Nghệ (xã Suối Nghệ).

Tin, ảnh: THÁI BÌNH - MẠNH QUÂN