Phổ biến pháp luật về giao thông, phòng cháy chữa cháy

Ngày 14/1, tại chùa Chánh Giác (xã Suối Rao, huyện Châu Đức), Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Châu Đức tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho các tăng ni, phật tử trên địa bàn huyện.

Các tăng ni, phật tử tham dự buổi tuyên truyền.

Tại buổi tuyên truyền, lực lượng chức năng đã thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông, các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh và huyện Châu Đức thời gian qua. Đồng thời, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông…

Ngoài ra, các tăng ni, phật tử còn được hướng dẫn sử dụng những phương tiện chữa cháy tại chỗ, kỹ năng thoát hiểm, biện pháp chữa cháy an toàn hiệu quả khi có sự cố liên quan đến cháy nổ.

THÁI BÌNH - MẠNH QUÂN