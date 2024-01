Nhân rộng mô hình tự phòng, tự quản trong dân

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) có bước phát triển mạnh mẽ, huy động được sức mạnh toàn dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững ANTT tại địa phương.

Cảnh sát PCCC (Công an TP.Vũng Tàu) phối hợp với UBND phường 1, Công an phường 1 diễn tập phòng cháy chữa cháy; cứu nạn cứu hộ tại chung cư trên địa bàn phường.

Theo Thượng tá Lê Minh Tuyên, Phó Trưởng Công an huyện Châu Đức, những năm gần đây, huyện Châu Đức phát triển trên nhiều lĩnh vực, hình thành KCN, khu dân cư theo hướng hiện đại. Cùng với đó, công trình công cộng, siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ... phát triển, thu hút nhiều nhà đầu tư, người ngoài tỉnh, kể cả người nước ngoài đến lao động, sinh sống.

Bên cạnh những thuận lợi, địa phương phải đối mặt với không ít khó khăn, đó là tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH) diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cũng như cuộc sống của người dân tại địa bàn cơ sở. Vì vậy, Công an huyện Châu Đức đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện (Ban Chỉ đạo 138 huyện) chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện phong trào theo chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, coi trọng công tác tuần tra kiểm soát của lực lượng công an xã, thị trấn nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. “Với sự vào cuộc của hệ thống chính trị, toàn dân, ANTT tại địa phương có những chuyển biến tích cực, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện không ngừng lớn mạnh cả về chất và lượng. Ý thức tự phòng, tự quản của người dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được nâng lên rõ rệt”, Thượng tá Lê Minh Tuyên nhấn mạnh.

Đại diện Ban Chỉ đạo 138 xã Láng Dài (huyện Đất Đỏ) cho biết, công tác xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình tự phòng, tự quản, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ góp phần bảo đảm an ninh, an toàn cho địa phương phát triển kinh tế, xã hội. Nhiều mô hình bảo đảm ANTT hoạt động hiệu quả như: “Camera an ninh”, “Zalo kết nối toàn dân - Vì bình yên cuộc sống”, “Xã giáp ranh bảo đảm ANTT giữa Láng Dài và Suối Rao”, “Tuần tra nhân dân”.

Thời gian tới, dự báo tình hình tội phạm và các vụ vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp. Do đó, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo 138 các cấp tiếp tục xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở những địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT. Bên cạnh đó, biểu dương, khen thưởng kịp thời tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tiếp tục thực hiện chính sách gắn với việc củng cố, xây dựng lực lượng công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố, dân phòng nhằm tăng cường lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Năm 2023, công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức tuyên truyền công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, ma túy, TNXH, bảo đảm trật tự ATGT, chống xuất nhập cảnh trái phép cho hơn 237 ngàn lượt người; vận động nhân dân giao nộp 174 vũ khí, công cụ hỗ trợ; triển khai thành lập 315 tổ liên gia tự quản an toàn PCCC, 198 điểm chữa cháy công cộng… Người dân cung cấp hàng ngàn tin liên quan đến ANTT giúp lực lượng công an phát hiện, xử lý kịp thời các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

“Đặc biệt, cần tăng cường công tác phối hợp với quân đội, MTTQ, ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác dân vận của lực lượng Công an Nhân dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, DN, nhà trường, cơ sở giáo dục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhất là ở các KCN và DN có vốn đầu tư nước ngoài”, Đại tá Bùi Văn Thảo nhấn mạnh.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN