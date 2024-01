Ngăn chặn 'tín dụng đen' dịp Tết

Càng gần Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhu cầu về tài chính của người dân tăng cao. Lợi dụng điều này, hoạt động của tội phạm “tín dụng đen” cũng diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều hệ lụy xấu đối với tình hình ANTT nói riêng và đời sống xã hội nói chung. Lực lượng công an đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh ngăn chặn tội phạm này.

Đoàn viên, thanh niên huyện Đất Đỏ ra quân xóa bỏ quảng cáo cho vay tiền được dán trên các cột đèn, nơi công cộng trên địa bàn.

Lãi suất cao gấp nhiều lần

Thời gian gần đây, cơ quan công an xử lý nhiều vụ việc liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng xảy ra trên địa bàn tỉnh. Điển hình, Công an TP.Bà Rịa đang tiếp tục điều tra xử lý đối với Nguyễn Gia K. (SN 1987, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 8/2023, bà B.T.T.T (SN 1975, trú tại Phước Trung, TP.Bà Rịa) vay của K. 30 triệu đồng. Trong vòng 25 ngày, bà T. phải góp trả cho K. tổng số tiền 37,5 triệu đồng. Sau hơn 1 tháng, bà T. đã trả cho K. 34,5 triệu đồng, số còn lại bà T. xin không trả.

Sau đó, bà T. vay tiếp của K. số tiền 10 triệu đồng. Trong vòng 30 ngày, bà T. sẽ trả cho K. 12 triệu đồng gồm cả tiền gốc (10 triệu đồng) lẫn tiền lãi (2 triệu đồng). Tuy nhiên, do chưa có tiền trả, ngày 7/12/2023, K. đến quán cà phê thuộc KP 3, phường Phước Hưng (TP.Bà Rịa) đòi tiền bà T. Sau đó, bà T. trình báo cơ quan công an. Qua xác minh, cơ quan công an xác định, lãi suất K. cho bà T. vay cao hơn 5 lần lãi suất quy định. Ngoài ra, K. còn có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích và 1 tiền án về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự (chưa được xóa án tích).

Trước đó, ngày 26/11/2023, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý vụ cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự xảy ra trên địa bàn. Tại đường Lưu Chí Hiếu (phường 10), Công an TP.Vũng Tàu phát hiện, bắt giữ N.V.H. (SN 2000, trú tại tỉnh Vĩnh Phúc) có hành vi thu tiền góp ngày từ bà L.T.D.H. (SN 1982, trú tại huyện Xuyên Mộc). Tại cơ quan công an, V.H. khai nhận, đối tượng được người quen tên P. (chưa rõ lai lịch) rủ vào TP.Vũng Tàu hỗ trợ P. trong việc cho vay tiền và thu tiền giúp. V.H. được P. bao ăn ở, trả công 6-7 triệu đồng/tháng. Qua điều tra, xác minh, Công an TP.Vũng Tàu xác định, P. và V.H. cho bà H. vay 2 lần, mỗi lần 5 triệu đồng, trong vòng 21 ngày. Bà H. phải đóng 300 ngàn đồng/ngày.

Xử lý nghiêm

Theo Công an tỉnh, thời gian qua, qua tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phần lớn người dân đã nâng cao tinh thần cảnh giác đối với hoạt động cho vay lãi nặng. Ngoài ra, nhiều chương trình hỗ trợ tài chính của các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn tỉnh được triển khai đáp ứng nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, một bộ phận không nhỏ thanh, thiếu niên tham gia các hoạt động tệ nạn (cờ bạc, cá độ, ma túy...) hoặc do nhu cầu bất hợp pháp phải vay tiền lãi cao, nên tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh có xu hướng gia tăng.

Nhằm ngăn chặn hoạt động tội phạm này, thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ra quân, bóc gỡ tờ rơi, quảng cáo liên quan đến “tín dụng đen”; chủ động đăng tin, bài về công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm cũng như những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” đến 82 xã, phường, thị trấn.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, thời gian tới, lực lượng công an toàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công điện 766/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019, của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và phương thức, thủ đoạn, hậu quả của “tín dụng đen”, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tại cơ sở, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng xã, phường không có hoạt động “tín dụng đen”. Đồng thời, chủ động nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân viên nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vay nợ “tín dụng đen” hoặc các trường hợp lợi dụng vị trí công tác “bảo kê” cho hoạt động “tín dụng đen”.

“Cơ quan công an kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm; kịp thời phát hiện, xác minh, điều tra tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, khẩn trương tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm “tín dụng đen”. Đặc biệt xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các hành vi liên quan đến tín dụng đen”, Đại tá Bùi Văn Thảo nói.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN