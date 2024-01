Mật phục truy bắt 'quái xế'

Trước tình trạng một số thanh niên điều khiển xe “độ” nẹt pô, rú ga, lạng lách gây mất trật tự ATGT trên địa bàn vào đêm khuya, Đội CSGT và Trật tự Công an TP.Vũng Tàu đã triển khai lực lượng tuần tra, mật phục truy bắt các đối tượng.

Lực lượng chức năng lập biên bản các trường hợp điều khiển xe “độ”.

Nẹt pô inh ỏi đêm khuya

Theo phản ánh của người dân ở khu vực Bãi Trước, về khuya, khi đường vắng, các nhóm thanh niên thường biểu diễn đua xe chớp nhoáng, nẹt pô inh ỏi khiến người tham gia giao thông hoảng sợ. Trước tình trạng này, tối 12/1, lực lượng Công an TP.Vũng Tàu đã hóa trang, chia làm nhiều mũi rải trên các tuyến đường trọng điểm để xử lý.

Chia sẻ với phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu trong quá trình tuần tra, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Hưng, Đội CSGT và Trật tự Công an TP.Vũng Tàu cho hay: “Khu vực Bãi Trước, đường Quang Trung là nơi các đối tượng thường chọn làm nơi để thực hiện các hành vi như bốc đầu, chạy tốc độ cao, rú ga, lạng lách đánh võng...”.

Vừa dứt lời, Thiếu tá Hưng cùng đồng đội phát hiện xe mô tô biển số 70F1-492... do một nam thanh niên điều khiển không có gương chiếu hậu, nẹt pô nên mời về làm việc. Tại cơ quan công an, khi được hỏi tại sao lại “độ” bánh xe nhỏ so với thiết kế ban đầu, H.V.D. (SN 2003, trú tỉnh Sóc Trăng) lí nhí trả lời “Em thấy nhóm bạn rủ rê nên làm theo”.

Tuần tra đến khu vực nhà ga Cáp Treo (đường Trần Phú), lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện một thanh niên điều khiển xe “độ” không có biển số nên đưa về trụ sở. Tại cơ quan công an, N.T.S. (SN 2007, trú TP.Vũng Tàu) khai nhận, thấy trên mạng người ta dạy cách bốc đầu xe nên làm theo bằng cách gác chống giữa rồi đứng sau xe nhún cho lên. Mỗi tối, S. cùng nhóm bạn thường đi quanh Bãi Trước theo hàng 2, hàng 3, hàng 4. “Ngày 10/1, em có bốc đầu xe mấy lần ở đường Quang Trung. Khi thấy công an, tụi em bỏ chạy và tấp vô quán mua đồ hoặc quẹo vô quán cà phê để né”, S. nói.

S. cho biết thêm, nhóm bạn của cậu ta vẫn đang tụ tập tại một quán cà phê ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa chờ về khuya đi “biểu diễn”. Từ thông tin này, lực lượng chức năng tìm đến quán cà phê trên. Qua xác minh, các đối tượng không dựng xe độ trước quán mà giấu ở một nơi gần đó nhằm tránh bị phát hiện. Đây là những chiếc xe được sử dụng để bốc đầu, lạng lách, được ghi nhận trong các clip mà người dân phản ánh mấy ngày trước đó.

Ngoài ra, các đối tượng khai nhận, trước đó đã thực hiện vài vụ ẩu đả, đang có dự tính thanh toán một nhóm khác bằng bom xăng và mã tấu nhưng không thành do chưa tìm được đối thủ. Hiện vụ việc được chuyển qua Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục điều tra, xử lý.

Ngăn chặn kịp thời hành vi nguy hiểm

Theo lãnh đạo Đội CSGT và Trật tự Công an TP.Vũng Tàu, những người điều khiển xe “độ” lạng lách, đánh võng, nẹt pô tuổi đời còn rất trẻ, chỉ mới 15, 16 tuổi, đa số đã nghỉ học, làm nghề tự do. Ngày đi làm, tối thì tụ tập thành nhóm dạo biển, thừa cơ hội là quậy phá, gây rối ANTT, ATGT. Riêng đêm 12/1, lực lượng chức năng lập biên bản 17 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, tạm giữ 15 xe mô tô và 2 giấy tờ xe với các lỗi như: thay đổi đặc tính xe, không đội nón bảo hiểm.

Xe vi phạm bị lực lượng chức năng xử lý đều thay đổi hệ thống phanh, độ pô không có giảm thanh, gương, đèn… Việc thay đổi kết cấu xe không đúng thiết kế của nhà sản xuất có thể gây nguy hiểm với người tham gia giao thông. Trong đó, việc độ pô không có giảm thanh khiến người dân bức xúc bởi tiếng gầm rú, nổ lớn trong khu dân cư.

Lãnh đạo Đội CSGT và Trật tự Công an TP.Vũng Tàu thông tin thêm, tình hình đua xe trái phép trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 dự báo diễn biến phức tạp trên địa bàn. Lực lượng Công an sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra công khai và mật phục để xử lý các đối tượng vi phạm trật tự ATGT. Qua đó, ngăn chặn kịp thời hành vi nguy hiểm có thể dẫn đến TNGT, góp phần đem lại sự bình yên cho người dân vui Xuân, đón Tết.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN