Lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Sáng 19/1, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (Ban Chỉ đạo 138) tổ chức hội nghị tổng kết năm 2023.

Thượng tá Lương Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Năm 2023, Ban Chỉ đạo 138 các cấp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tích cực tham mưu phục vụ cấp ủy, chính quyền các cấp huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhiều mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, mang tính xã hội hóa cao, tạo điểm nhấn và hiệu ứng lan tỏa, huy động quần chúng nhân dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự.

Công an phường Long Toàn (TP.Bà Rịa) vận động người dân giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức tuyên truyền công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự ATGT, chống xuất nhập cảnh trái phép cho hơn 237 ngàn lượt người; vận động nhân dân giao nộp 174 vũ khí, công cụ hỗ trợ; triển khai thành lập 315 tổ liên gia tự quản an toàn PCCC, 198 điểm chữa cháy công cộng…

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN