Không khoan nhượng với tội phạm ma túy

Xác định tội phạm ma túy là một trong những mục tiêu trọng tâm cần triệt phá, nhằm bảo đảm ANTT cho người dân vui Xuân, đón Tết, lực lượng công an tập trung quyết liệt cho nhiệm vụ này.

Cán bộ công an làm việc với đối tượng Dài.

Diễn biến phức tạp

Thời điểm càng gần Tết cổ truyền của dân tộc, hoạt động của tội phạm ma túy càng diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng phải liên tục tuần tra, kiểm soát, bất kể ngày, đêm, qua đó kịp thời phát hiện nhiều đối tượng phạm tội.

Đơn cử, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 27/12/2023, các trinh sát thuộc Đội CSĐT tội phạm về Hình sự-Kinh tế-Ma túy Công an huyện Xuyên Mộc, chủ trì, phối hợp cùng cán bộ, chiến sĩ Tổ tuần tra kiểm soát của Phòng CSGT Công an tỉnh bảo đảm trật tự ATGT trên QL55 và Công an xã Bình Châu, tiến hành tuần tra, mật phục bảo đảm ANTT trên địa bàn xã Bình Châu.

Sau gần 6 giờ mật phục, lực lượng chức năng phát hiện Hồ Ngọc Sơn (SN 1990) và Nguyễn Lâm Tân Tiến (SN 1993, cùng trú tại TX.La Gi, tỉnh Bình Thuận) đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 4 gói ma túy đá với tổng trọng lượng hơn 30g.

Trước đó, khoảng 7 giờ sáng 15/12 (tại tổ 3, ấp Đông, xã Hòa Long, TP.Bà Rịa), lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy bắt quả tang Trần Thị Diệp Dài (SN 1992, trú tỉnh An Giang) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường và trên người đối tượng, cơ quan công an thu giữ 3 gói giấy và 26 ống nhựa màu đỏ chứa chất bột màu trắng (đối tượng khai là heroin). Dài là con nghiện ma túy, nên từ tháng 10/2023 đến nay, Dài đến TX.La Gi (tỉnh Bình Thuận) mua ma túy của người phụ nữ tên Ba (đang xác minh nhân thân, lai lịch) về bán lại kiếm lời. Gần đây nhất, ngày 11/12, Dài mua của người phụ nữ này 40 tép heroin, đem về TP.Bà Rịa cất giấu. Đến 6 giờ ngày 15/12, đối tượng đi xe ôm đến khu vực tổ 3 (ấp Đông, xã Hòa Long), để bán ma túy, thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang.

Cùng ngày, Nguyễn Ngọc Linh (SN 1980, trú TT.Long Hải, huyện Long Điền) cũng bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy bắt quả tang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Làm việc với cơ quan công an, Linh khai nhận, ngày 11/12, Linh đến TP.Hồ Chí Minh gặp một đối tượng (đang xác minh nhân thân, lai lịch) mua 1 bịch ma túy đá với giá 5 triệu đồng. Sau đó, Linh mang về nhà, chia ra thành 2 gói lớn và 13 gói nhỏ. Đến khoảng 9 giờ 30 sáng 15/12, Linh mang đến địa điểm đã hẹn trước để giao cho con nghiện thì bị lực lượng công an kiểm tra, phát hiện 13 gói ma túy đá giấu trong túi áo khoác. Khám xét tại nơi ở đối tượng, cơ quan công an tiếp tục thu giữ 2 gói lớn ma túy đá được Linh cất giấu trong phòng ngủ.

Năm 2023, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy phát hiện, bắt giữ 503 vụ, 925 đối tượng mua bán, tàng trữ, sản xuất, tổ chức, chứa chấp việc sử dụng trái phép các chất ma túy. Ngoài ra, lực lượng công an còn phát hiện, bắt giữ 1.525 vụ, 1.827 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Đặc biệt, từ ngày ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm 15/12/2023 đến ngày 12/1/2024, lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy, phát hiện, bắt giữ 111 vụ, với 170 đối tượng có các hành vi vi phạm về ma túy.

Tăng cường điều tra, truy bắt

Thiếu tá Lê Đức Dương, cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) cho biết, vào thời điểm Tết do có ngày nghỉ dài, nhiều người có tiền lương, tiền thưởng, nên đối tượng mua bán ma túy gia tăng hoạt động lôi kéo khách hàng.

Nếu như trước đây, các đối tượng mua bán theo kiểu “tiền giao, cháo múc”, thì nay mọi giao dịch được thực hiện qua mạng internet. Các đối tượng thường thành lập hội nhóm kín trên không gian mạng để trao đổi thông tin mua bán, lôi kéo người sử dụng, cũng như giao, nhận hàng qua bưu điện, shipper, nên lực lượng công an cũng gặp khó khăn trong quá trình truy bắt. Đặc biệt, các đối tượng thường xuyên thay đổi nơi ở, tên gọi, nên việc xác minh, lần theo dấu vết tội phạm mất nhiều thời gian.

“Để ngăn ngừa tội phạm ma túy, nhất là thời điểm Tết Nguyên đán cận kề, bên cạnh công tác điều tra, truy bắt đối tượng phạm tội tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, công an các địa phương phối hợp với cơ quan liên quan, thường xuyên kiểm tra những cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn như: khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ... Song song đó, lực lượng công an từ tỉnh đến địa phương tăng cường tuyên truyền sâu rộng về tác hại của ma túy tại khu dân cư, trường học”, Thiếu tá Dương cho biết.

Theo Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh, tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh chủ yếu là các vụ mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng nhỏ lẻ, chưa phát hiện việc sản xuất trái phép ma túy, hay những tổ chức tội phạm ma túy lớn. Đối tượng phạm tội ngày càng trẻ hóa, phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt, manh động, liều lĩnh, gây khó khăn cho công tác điều tra phá án.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN