Khen thưởng 3 tập thể có thành tích trong phá án ma túy

Ngày 2/1, UBND huyện Xuyên Mộc đã trao thưởng cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong quá trình khám phá vụ mua bán trái phép hơn 30g ma túy xảy ra tại xã Bình Châu (huyện Xuyên Mộc), gồm: Đội CSĐT tội phạm về Hình sự-Kinh tế-Ma túy, Công an xã Bình Châu và Tổ Tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự ATGT Phòng CSGT-Công an tỉnh.

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Xuyên Mộc trao giấy khen cho các tập thể.

Như tin đã đưa, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 27/12/2023, các trinh sát thuộc Đội CSĐT tội phạm về Hình sự-Kinh tế-Ma túy Công an huyện Xuyên Mộc chủ trì, phối hợp cùng cán bộ, chiến sĩ Tổ tuần tra kiểm soát của Phòng CSGT Công an tỉnh bảo đảm trật tự ATGT trên QL55 và Công an xã Bình Châu tiến hành tuần tra, mật phục bảo đảm ANTT trên địa bàn xã Bình Châu.

Sau gần 6 giờ mật phục, lực lượng chức năng phát hiện Hồ Ngọc Sơn (SN 1990) và Nguyễn Lâm Tân Tiến (SN 1993, cùng trú tại TX.La Gi, tỉnh Bình Thuận) đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 4 gói ma túy đá với tổng trọng lượng hơn 30g.

Để ghi nhận chiến công trên của các lực lượng, ngay trong ngày 27/12/2023, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc ký quyết định khen thưởng đột xuất cho 3 tập thể trên.

Tin, ảnh: TRÍ HỒNG