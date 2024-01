Huyện Công Đảo: Trao Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Công an cho Thượng tá Võ Minh Thuận

Ngày 13/1, Công an huyện Côn Đảo tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Trong năm 2023, Công an huyện Côn Đảo đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu công tác đề ra, nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức.

Tình hình an ninh chính trị được đảm bảo, tội phạm và vi phạm pháp luật được kiềm chế, tỷ lệ điều tra các vụ án đạt 100%; không để xảy ra băng nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động phức tạp.

Công tác quản lý nhà nước về ANTT được đảm bảo. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được triển khai đồng bộ, với nhiều mô hình phòng, chống tội phạm phát huy hiệu quả, góp phần bảo đảm ANTT tại địa bàn cơ sở.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh đã trao bằng khen cho Thượng tá Võ Minh Thuận, Trưởng Công an huyện Côn Đảo

Tại hội nghị, tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Côn Đảo vinh dự đón nhận danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”. Đồng thời, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh đã trao bằng khen cho Thượng tá Võ Minh Thuận, Trưởng Công an huyện Côn Đảo vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-BÁ HẢI