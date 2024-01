Huyện Châu Đức: Nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho người dân

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Châu Đức xảy ra một số vụ cháy có nguyên nhân từ sự bất cẩn của người dân. Do đó, thời điểm vào mùa hanh khô và giáp Tết, chính quyền huyện Châu Đức đang tăng cường công tác truyền thông, nâng cao ý thức, kỹ năng chấp hành quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) cho người dân.

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Châu Đức hướng dẫn người dân thực hành dùng bình chữa cháy dập lửa.

Tuyên truyền bằng hình thức trực quan, sinh động

Trung tâm thương mại Ngãi Giao (huyện Châu Đức) trở nên nhộn nhịp bởi hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm thực hành PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH) do Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện tổ chức mới đây. Để thu hút người dân tham dự, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH đăng tải thông tin buổi tuyên truyền trên các trang mạng xã hội. Thậm chí, cán bộ, chiến sĩ còn tới sạp hàng, nhà dân để vận động tiểu thương, người dân, HS tới trải nghiệm. Chỉ trong ít phút, buổi tuyên truyền thu hút rất đông người đến thực hành PCCC.

Anh Trần Văn Cường (SN 1995, ngụ TT.Ngãi Giao) cho biết, hàng ngày anh thấy bình chữa cháy được bố trí ở nhiều nơi nhưng chưa bao giờ “đụng” tới. “Được cán bộ chiến sĩ hướng dẫn tỉ mỉ, tôi mạnh dạn thực hành dùng bình chữa cháy dập lửa. Đây là một trải nghiệm thiết thực, giúp tôi tự tin và biết cách xử lý khi gặp sự cố hỏa hoạn”, anh Cường nói.

Thiếu úy Đỗ Trọng Hoàng, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Châu Đức cho biết, tại các buổi tuyên truyền, lực lượng cảnh sát giới thiệu, hướng dẫn người dân kiến thức pháp luật và biện pháp bảo đảm an toàn PCCC và CNCH. Trọng tâm là kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ cũng như cách thoát nạn khi xảy ra cháy ở hộ gia đình, chung cư, nơi tập trung đông người... Đồng thời, hướng dẫn người dân thực hành kỹ thuật sơ cứu ban đầu cho người bị nạn như: cố định xương gãy, ga rô cầm máu; ép tim ngoài lồng ngực kết hợp hô hấp nhân tạo; băng bó vết thương…

Theo Trung tá Phạm Công Lương, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Châu Đức, thực hiện kế hoạch hàng năm, đơn vị phối hợp và cử cán bộ chiến sĩ tới các trường học, công ty, chợ… tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân và HS công tác PCCC, CNCH. “Nhờ đó, người dân trên địa bàn huyện ý thức và chủ động hơn trong công tác PCCC và CNCH”, Trung tá Phạm Công Lương thông tin.

Năm 2023, trên địa bàn huyện Châu Đức xảy ra 10 vụ cháy, khiến 1 người bị thương, thiệt hại hơn 1,3 tỷ đồng. Các vụ cháy chủ yếu xảy ra ở vùng nông thôn, trong đó có 7 vụ cháy do chập điện, 1 vụ cháy do đốt cỏ.

Tiếp tục tập huấn kỹ năng PCCC

Theo trung tá Phạm Công Lương, các vụ hỏa hoạn thời gian qua chủ yếu do sự cố của hệ thống điện và thiết bị chập điện. Bên cạnh đó còn có nguyên nhân do sự sơ suất, bất cẩn của người sử dụng nguồn nhiệt, nguồn lửa. Cụ thể, không bảo đảm khoảng cách an toàn khi đốt rác, đốt rẫy. Sau khi đốt không dập tắt hoàn toàn dẫn đến lửa bùng phát trở lại. Người hút thuốc không dập tắt tàn thuốc dẫn đến cháy lan...

“Trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng Công an huyện Châu Đức phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục tuyên truyền, tập huấn công tác PCCC và CNCH đến người dân trên địa bàn. Công an vận động hộ kinh doanh trong và ngoài chợ, các công ty, đơn vị… thực hiện tốt biện pháp PCCC. Đội Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức thường trực, bảo đảm quân số sẵn sàng chữa cháy, CNCH khi có yêu cầu”, trung tá Phạm Công Lương nói.

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Châu Đức hướng dẫn người dân cách sử dụng bình chữa cháy.

Ngoài ra, mùa khô thường xảy ra những vụ tai nạn đuối nước, cướp đi nhiều sinh mạng và thiệt hại lớn đến tài sản. Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Châu Đức đề nghị nhân dân, nhất là các gia đình có trẻ em cần tăng cường nhắc nhở con em không nên chơi đùa gần ao hồ, sông suối, những nơi tiềm ẩn rủi ro đuối nước; luyện tập kỹ năng bơi lội ở những cơ sở dạy bơi có sự hướng dẫn của thầy dạy bơi, giúp các em có kỹ năng phòng, chống đuối nước.

Bài, ảnh: MẠNH QUÂN