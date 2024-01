Ghi hình toàn bộ quá trình xử lý vi phạm ATGT

Để bảo đảm trật tự ATGT trong những ngày cận Tết Nguyên đán, lực lượng CSGT toàn tỉnh tăng cường kiểm tra xử lý các vi phạm; đặc biệt là các vi phạm về nồng độ cồn. Quá trình xử lý các vi phạm đều được lực lượng CSGT ghi hình toàn bộ, để chỉ rõ lỗi sai cho người dân hiểu; từ đó nâng cao ý thức chấp hành quy định ATGT.

Anh H.N.P. (SN 1995, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) bị xử phạt nồng độ cồn khi vừa rời quán nhậu.

Vừa xử phạt vừa răn đe

Theo chân lực lượng CSGT tăng cường tuần tra xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự ATGT, phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu ghi nhận khá nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Tại TP.Bà Rịa, trong vài tiếng tuần tra tại các tuyến đường đông dân cư, Đội CSGT-TT TP.Bà Rịa đã xử lý 7 trường hợp vi phạm nồng độ cồn với hầu hết lý do "ăn tiệc". Bị xử phạt nồng độ cồn ở mức dưới 0,25mg/lít khí thở, anh P.H.N. (SN 1993, ngụ huyện Châu Đức) lấy lý do liên hoan tổng kết nên cùng các đồng nghiệp trong công ty có uống vài ly bia. "Tôi chỉ uống khoảng 3 lon bia rồi chạy về nhà, chứ không phải uống nhiều", anh Nam phân trần.

Vừa chạy ra từ quán nhậu trên đường Võ Thị Sáu, anh H.N.P. (SN 1995, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) bất ngờ gặp tổ CSGT đang tuần tra. Qua kiểm tra, anh P. vi phạm mức cồn 0,558mg/lít khí thở. Nài nỉ giảm mức phạt và xin lấy xe vì đi đường xa nhưng bất thành, anh P. đành ký vào biên bản vi phạm. "Tôi uống hơi nhiều nhưng thấy vẫn còn tỉnh nên chạy xe về, vì không biết đi nhờ ai", anh P. thừa nhận.

Ngoài xử lý vi phạm nồng độ cồn, Đội CSGT-TT Công an TP.Bà Rịa trong quá trình tuần tra còn phát hiện, xử lý các trường hợp vượt đèn đỏ, không đội nón bảo hiểm (NBH), vượt quá tốc độ... Thậm chí có trường hợp thiếu niên điều khiển xe mô tô đã độ chế và không đội NBH, khi thấy lực lượng CSGT còn quay xe bỏ chạy. Quá trình lập biên bản, các cán bộ CSGT cũng răn đe, giáo dục ý thức chấp hành Luật Giao thông cho thiếu niên này.

Một người vi phạm nồng độ cồn không hợp tác khi bị lực lượng CSGT xử phạt.

Tiếp tục tuần tra, xử lý vi phạm

Theo Trung tá Trần Thanh Lộc, Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an TP.Bà Rịa, cán bộ chiến sĩ CSGT sẽ tiếp tục tăng cường ra quân, xử lý vi phạm trật tự ATGT dịp Tết Nguyên đán. Đồng thời, vừa tuần tra xử lý vi phạm nồng độ cồn, vừa nắm địa bàn để kịp thời ngăn chặn những nhóm thanh thiếu niên tụ tập lạng lách, bốc đầu, manh nha đua xe trái phép.

Ngoài xử lý vi phạm, lực lượng CSGT cũng nhắc nhở về văn hóa ứng xử, chỉ rõ lỗi sai của người vi phạm Luật Giao thông. Mục tiêu để người dân nâng cao ý thức chấp hành, tránh để nảy sinh những hành vi mất kiểm soát. Cùng với đó, khi các trường hợp vi phạm Luật Giao thông bị ngăn chặn, đặc biệt vi phạm nồng độ cồn, nguy cơ xảy ra TNGT cũng được kéo giảm.

"Cán bộ CSGT rất thường gặp những trường hợp say xỉn, mất kiểm soát hoặc có thái độ chống đối. Chúng tôi cũng ghi hình toàn bộ quá trình làm việc, đồng thời giải thích rõ lỗi sai để người dân hiểu. Những ngày lễ, Tết dù vui nhưng an toàn cho bản thân phải được đặt lên hàng đầu", Trung tá Trần Thanh Lộc chia sẻ.

Ban ATGT tỉnh cho biết đã xây dựng kế hoạch với chủ đề "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn". Mục tiêu của kế hoạch nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại các trục đường chính, hàng năm kéo giảm TNGT từ 5-10% trên cả 3 tiêu chí. Để đạt được kế hoạch đề ra, Ban ATGT sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động gắn với giám sát thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ATGT. Ban ATGT cũng kiểm tra định kỳ công tác này tại các địa phương nhằm đánh giá đúng thực tế những kết quả triển khai; tiếp tục vận động toàn dân thực hiện "Đã uống rượu, bia-không lái xe", "Đội nón bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe máy điện"…

Thiếu tá Hoàng Bá Tuấn, Phó Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an tỉnh cho biết, trong năm 2023, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã xử phạt 10.985 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, xử phạt 9.447 trường hợp vi phạm tốc độ. Con số này tăng rất cao so với năm 2022 do các kế hoạch kiểm tra xử lý vi phạm trật tự ATGT được tăng cường, thực hiện xuyên suốt. Riêng từ ngày 30/12/2023-1/1/2024, cán bộ CSGT toàn tỉnh xử phạt 593 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, trong đó có 275 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Trong năm 2024, lực lượng CSGT tiếp tục tăng cường công tác chuyên môn, trong đó đặc biệt duy trì xử lý vi phạm nồng độ cồn. Bảo đảm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, Thiếu tá Hoàng Bá Tuấn thông tin thêm.

