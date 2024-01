Đấu tranh với tội phạm vùng biên giới biển dịp Tết

Thực hiện cao điểm phòng, chống tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp thìn 2024, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tăng cường tuần tra, nắm bắt tình hình trên địa bàn, từ đó liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng truy nã.

Đối tượng truy nã tên Lê Văn Nghinh bị lực lượng Đồn Biên phòng Bến Đá bắt giữ trên biển.

Bắt giữ 2 đối tượng truy nã

Sáng ngày 28/12/2023, qua công tác trinh sát, Đồn Biên phòng Bến Đá nắm thông tin đối tượng truy nã đang lẩn trốn trên tàu biển thuộc vùng neo B7 Vũng Tàu. Ngay lập tức, lực lượng Biên phòng Bến Đá đã bố trí cán bộ, chiến sĩ và tàu thuyền để truy bắt đối tượng. Biển động, sóng cao từ 2-3 mét khiến việc di chuyển, tiếp cận các tàu cá của các chiến sĩ biên phòng gặp nhiều khó khăn. Qua nhiều giờ ra soát, khoanh vùng khả nghi, tổ công tác phát hiện đối tượng truy nã đang lẩn trốn tại tàu biển An Hưng 45.

Qua xác minh, đối tượng truy nã tên Lê Văn Nghinh (SN 1975, quê Thanh Hóa). Nghinh bị cơ quan CSĐT Công an huyện Đất Đỏ ra quyết định truy nã vào tháng 9/2023 về tội danh “Cố ý gây thương tích”. Đối tượng Nghinh bỏ trốn về tỉnh Long An và theo tàu đi đến địa phận vùng biển thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thì bị bắt. Đồn Biên phòng Bến Đá đã đưa đối tượng vào đất liền và lập hồ sơ, bàn giao cho Công an tỉnh tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, tối ngày 25/12/2023, Ban Chỉ huy Biên Phòng Cửa khẩu Cảng Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp cùng Công an TP.Bà Rịa bắt giữ đối tượng Phạm Trần Anh Tài (SN 1986, ngụ huyện Long Điền) tại Cảng cá Cát Lở (P.11, TP.Vũng Tàu). Tài đã rời địa phương từ đầu tháng 10/2023 và đi lao động biển tại TP.Vũng Tàu. Đến cuối tháng 10/2023, Tài bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Bà Rịa truy nã về tội “Trộm cắp tài sản”. Khi tàu cập bến, đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Gìn giữ bình yên vùng biên giới biển

Chia sẻ với chúng tôi, một cán bộ Đồn Biên phòng Bến Đá cho biết, đây không phải vụ bắt đối tượng truy nã đầu tiên mà đơn vị thực hiện. Trước đó vào tháng 8/2022, đơn vị cũng bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Khế (SN 1994, quê Đồng Tháp) có hành vi “Giết người” theo lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang, khi đối tượng này đang lẩn trốn trên một tàu cá thuộc khu vực biển Sao Mai - Vũng Tàu.

Để bảo đảm ANTT tại vùng biên giới biển, thời gian qua, Đồn Biên phòng Bến Đá thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, nắm tình hình địa bàn tại 6 phường và 3 cảng cá. Danh sách thuyền viên, ngư dân ra khơi cũng được Đồn kiểm tra chặt chẽ và nghiêm túc. Từ đó, khi phát hiện các đối tượng tội phạm có hành vi vi phạm pháp luật, đơn vị sẽ báo cáo cấp trên và chủ động có phương án triển khai bắt giữ, xử lý.

“Quá trình bắt đối tượng truy nã, vi phạm pháp luật trên biển thường có rất nhiều biến số, vì vậy chỉ huy đơn vị phải trực tiếp tham gia, chỉ đạo. Cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ phải được trang bị đầy đủ về áo phao, dụng cụ hỗ trợ. Thời điểm sóng to, việc di chuyển từ cano lên tàu thuyền lớn bằng thang dây gặp rất nhiều khó khăn, nguy hiểm, đặc biệt lực lượng chức năng phải chủ động ngăn chặn đối tượng có ý định bỏ chạy bằng cách nhảy xuống biển”, vị cán bộ này nói.

Không chỉ trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, công tác tuần tra khu vực biên giới biển đơn vị phụ trách vẫn được Đồn Biên Phòng Bến Đá thực hiện đều đặn mỗi ngày. Ngoài ra, Đồn cùng tổ chức nhiều đợt tuyên truyền pháp luật, phát tờ rơi tại các cảng cá trên địa bàn về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU).

Thiếu tá Đỗ Văn Tuấn, Phó Đồn Trưởng Đồn Biên phòng Bến Đá cho biết, tình hình ANTT tại các cảng cá, khu vực biên giới biển luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Địa bàn này có nhiều người lao động từ địa phương khác đến, trình độ dân trí không đồng đều dẫn đến ý thức chấp hành pháp luật của một số người dân chưa cao. Mặt khác, một số đối tượng sau khi gây án có thể thay đổi tên tuổi, xin đi biển để trốn tránh sự phát hiện, truy bắt của cơ quan chức năng. Do đó, việc quản lý chặt chẽ danh sách thuyền viên, ngư dân ra khơi và trên đất liền cũng được Đồn thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Ngoài ra, trong năm 2023, Đồn Biên phòng Bến Đá còn xử lý nhiều vụ việc liên quan đến tội phạm ma túy (11 vụ/12 đối tượng), đặc biệt là vào những ngày cuối năm 2023. Cụ thể, trong hai ngày 19 và 20/12/2023, đơn vị đã bắt quả tang 2 vụ với 2 đối tượng về hành vi: “Tàng trữ trái phép chất ma túy” tại phường Thắng Nhất và phường 9, TP.Vũng Tàu.

Theo Thiếu tá Đỗ Văn Tuấn, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị xác định công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ quan trọng của công tác biên phòng. Vì vậy, việc tổ chức huấn luyện, trang bị, bổ sung kiến thức pháp luật, kinh nghiệm cho cán bộ chiến sĩ tham gia công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được cấp trên quan tâm.

“Những ngày cận Tết Nguyên đán, lực lượng Bộ đội Biên phòng sẽ tiếp tục tổ chức tuần tra, nắm bắt tình hình trên địa bàn, từ đó chủ động xử lý hành vi vi phạm pháp luật gây mất ANTT, gìn giữ bình yên vùng biên giới biển”, Thiếu tá Đỗ Văn Tuấn nói.

