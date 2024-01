Cảnh giác thủ đoạn trộm cắp táo bạo dịp Tết

Thời điểm giáp Tết, tội phạm trộm cắp tài sản thường lợi dụng sơ hở của người dân để đột nhập chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn trộm cắp ngày càng tinh vi và táo bạo, thậm chí có đối tượng còn dùng cả xe tải cẩu để trộm container.

Lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng trộm cắp xe máy xảy ra ngày 27/12/2023, tại khu vực Bãi Trước (TP.Vũng Tàu).

Dùng xe tải đi trộm

Theo cơ quan công an, các đối tượng trộm cắp tài sản thường dùng xe mô tô, xe gắn máy (sử dụng biển số giả)... đi dạo quanh các tuyến đường, ngõ hẻm... cả ngày lẫn đêm săn tìm tài sản sơ hở để trộm. Bọn chúng thường nhắm đến nhà có tài sản, không có người quản lý hoặc chỉ có người già, trẻ nhỏ. Thậm chí, sử dụng thủ đoạn giả vờ, thăm hỏi, tìm người quen rồi lợi dụng sơ hở để vào bên trong nhà đợi thời cơ lục soát lấy cắp tài sản. Đối với nhà ở, công trình không người quản lý, bảo vệ, chúng dùng công cụ, phương tiện để cắt, bẻ khóa… trộm tài sản; đồng thời sử dụng cả xe cẩu đi trộm tài sản.

Đơn cử, ngày 16/1, Công an huyện Đất Đỏ đang tiếp tục điều tra T.H.Đ. (SN 1985) và N.T.D. (SN 1979, trú tại huyện Xuyên Mộc) về hành vi trộm cắp tài sản. Các đối tượng này sử dụng xe tải cẩu trộm 1 container của ông N.V.T (SN 1973, huyện Đất Đỏ) để tại ấp Phước Sơn, xã Phước Long Thọ (huyện Đất Đỏ), sau đó chở container trên mang về nhà Đ. cất giấu.

Bên cạnh việc trộm tài sản nhà dân, các đối tượng còn nhắm đến những khu nhà trọ. Mới đây, ngày 9/1, Bùi Cao Trung (SN 1979, trú tại TP.Vũng Tàu) đi qua phòng trọ trong hẻm 811, Bình Giã, phường 10, thấy cửa phòng trọ mở, không có người. Trung đi vào trong thì thấy chị T.T.H (SN 1992, trú tại tỉnh Đồng Tháp) đang nấu ăn, để điện thoại Iphone 13 Pro Max trên bàn, gần cửa ra vào. Trung lén lút trộm điện thoại của chị H. rồi bỏ đi. Khi Trung vừa lên xe tẩu thoát thì chị H. phát hiện. Đến ngày 10/1, Trung đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tăng cường biện pháp chống trộm

Trung tá Huỳnh Minh Khải, Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện Long Điền cho biết, đối tượng trộm cắp tài sản thường lợi dụng sơ hở của người dân trong việc bảo vệ tài sản để thực hiện hành vi trộm cắp. Vì vậy, người dân cần kiểm tra lại hệ thống cửa cổng, cửa ra vào chính, cửa ngách, cửa hậu, cửa tum và các cửa sổ, cửa chớp nhằm bảo đảm các cửa được khóa chắc chắn trước khi ra khỏi nhà hoặc trước khi đi ngủ. Sử dụng khóa cửa bằng khóa an toàn, loại tốt, thương hiệu có uy tín, chống cắt phá từ bên ngoài và trong. Cất giữ phương tiện vào phòng có khóa, xe máy phải khóa cổ, khóa càng, cất riêng chìa khóa xe, chìa khóa phòng vào nơi an toàn trước khi đi ngủ.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân không để đồ vật nhỏ gọn có giá trị như điện thoại, laptop, tiền, chìa khóa nhà, chìa khóa xe hoặc treo quần, áo có ví, túi xách gần cửa sổ, ô thoáng… Bởi kẻ gian có thể lợi dụng dùng que câu móc, lấy trộm. Đồng thời lắp đặt thiết bị an ninh với chi phí tiết kiệm như đèn cảm ứng tự bật sáng khi phát hiện chuyển động, chuông báo động tự động kích hoạt khi cửa mở, hoặc có điều kiện thì lắp đặt hệ thống camera an ninh phù hợp.

“Người dân cần đề cao cảnh giác, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương, mạnh dạn phát hiện, tố giác tội phạm. Đặc biệt lưu số điện thoại công an địa phương để khi cần có thể liên hệ đề nghị trợ giúp kịp thời nhằm ngăn chặn được loại tội phạm này, góp phần bảo đảm an ninh trật tự khi Tết đến Xuân về”, Trung tá Huỳnh Minh Khải khuyến cáo.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN