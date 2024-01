Bắt giam đối tượng xúc phạm Quốc kỳ

Ngày 17/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.Bà Rịa cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Công Hùng Nhân (SN 1981, trú tại KP.4, phường Phước Nguyên, TP.Bà Rịa) về tội “xúc phạm Quốc kỳ”. Cơ quan điều tra cũng đang tiếp tục xác minh, làm rõ các hành vi liên quan khác của bị can Nhân.

Bị can Nhân chỉ nơi đốt Quốc kỳ.

Theo kết quả điều tra ban đầu và qua các nguồn tin, tài liệu thu thập trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) phát hiện tài khoản Facebook “Hung Van Pham Cong” thường xuyên có hoạt động đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh, video clip có nội dung xúc phạm Quốc kỳ, bôi nhọ, xúc phạm lãnh tụ, cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, xuyên tạc sự thật lịch sử cách mạng.

Đến ngày 10/12/2023, tài khoản Facebook trên đăng tải video có thời lượng 3 phút 57 giây, đặt ở chế độ công khai với nội dung ghi lại việc đang đốt vật nghi là Quốc kỳ Việt Nam. Qua xác minh thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định, chủ tài khoản Facebook tên “Hung Van Pham Cong” là của Phạm Công Hùng Nhân nên tiến hành triệu tập đến làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Nhân khai nhận bản thân là người sống lang thang, bị người thân và gia đình xa lánh nên nảy sinh ý nghĩ tiêu cực cho rằng không được chính quyền bảo vệ. Nhân sử dụng tài khoản Facebook đăng tải, chia sẻ các bài viết hình ảnh, video clip có nội dung xúc phạm Quốc kỳ, xuyên tạc bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của lãnh tụ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước… lên mạng xã hội để giải tỏa sự tức giận của bản thân.

Ngày 9/12/2023, Nhân đi lượm ve chai quanh khu vực TP.Bà Rịa về để ở vỉa hè trước cửa căn nhà số 90 đường Hùng Vương, phường phước Nguyên, TP.Bà Rịa rồi đi uống cà phê. Khi quay lại, túi ve chai trên đã mất nên bực tức. Nhân thấy trên cổng nhà dân gần đó có treo Quốc kỳ, liền bẻ gẫy phần cán rồi lấy lá cờ đem về nơi ở tạm trên khu vực bãi đất trống đường Nguyễn Tất Thành, phường Phước Nguyên.

Đến tối cùng ngày, khi đang nấu cơm trên bếp ở khu vực vỉa hè, Nhân lấy lá cờ bỏ vào bếp đốt cháy và dùng điện thoại quay lại. Đến ngày 10/12/2023, Nhân sử dụng điện thoại truy cập Facebook đăng tải đoạn clip trên lên mạng xã hội.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.

TRÍ NHÂN