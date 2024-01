Bắt đối tượng tàng trữ 24 gói ma tuý đá

Ngày 6/1, Công an huyện Xuyên Mộc cho biết, đơn vị vừa bắt đối tượng có hành vi tàng trữ 24 gói ma tuý dạng đá.

Tang vật cơ quan công an thu giữ của Việt

Trước đó, trinh sát hình sự Công an huyện Xuyên Mộc phối hợp Công an xã Phước Tân phát hiện Ngô Trung Việt (SN 2001, trú tại ấp Tân An, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc) có biểu hiện sử dụng ma túy.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Việt dương tính với chất ma tuý. Qua khám xét, lực lượng công an phát hiện Việt cất giấu 24 gói ma tuý đá phía sau nhà của mình.

Làm việc với cơ quan công an, Việt khai nhận, số ma tuý trên do y mua về sử dụng và bán lại cho các đối tượng có nhu cầu để kiếm tiền tiêu xài.

Tin, ảnh: THANH HỒNG