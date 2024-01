AN NINH - TRẬT TỰ 22/1

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 22/1, Công an TP.Vũng Tàu cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, bà L.T.H.L (SN 1979, trú tại TP.Vũng Tàu) được người tên T.T.T.V sử dụng điện thoại tự xưng nhân viên Công ty VNPT đang tuyển dụng nhân viên cho vị trí kế toán. Sau đó, bà L được người tên V hướng dẫn tham gia vào trò chơi trên nhóm chat Telegram (mua đơn hàng để được nhận hoa hồng). Bà L. đã chuyển tổng số tiền gần 500 triệu đồng vào 1 tài khoản thuộc Ngân hàng TPBank do D.M.P làm chủ tài khoản ). Tuy nhiên, bà L. không nhận lại được tiền cọc và hoa hồng nên đến trình báo cơ quan công an. (Nguyễn Văn)

Cướp tinh dầu thuốc lá điện tử

Ngày 22/1, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, L.T.H. (SN 2006) rủ Ph.N.Q.Nh. (SN 2002) và T.A.B. (SN 2005, chỗ ở TP.Vũng Tàu) đi cướp tinh dầu thuốc lá điện tử của những người rao bán trên mạng Facebook. Sau đó, H. liên lạc với anh Đ.T.D (SN 1997, trú tại TP.Vũng Tàu) để thỏa thuận mua 160ml tinh dầu với giá 4 triệu đồng. Khi anh D. giao tinh dầu tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất (TP.Vũng Tàu) thì 3 đối tượng trên đã cướp giật. (Lê Nguyễn)

Dùng giấy tờ giả để cầm mô tô

Ngày 22/1, Công an huyện Châu Đức cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.P.T.Đ (SN 1993, trú tại huyện Châu Đức) để tiếp trục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, tại KP.Vinh Thanh, TT.Ngãi Giao (huyện Châu Đức), Đ sử dụng giấy tờ giả để cầm mô tô cho ông H.V.P (SN 1990, trú tại huyện Châu Đức) rồi lấy số tiền 20 triệu đồng. (Phước An)

Va chạm với xe lôi, 1 người tử vong

Ngày 22/1, Công an huyện Long Điền tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra tại Tỉnh lộ 44A, thuộc ấp An Thạnh, xã An Ngãi. Trước đó, xe mô tô kéo theo xe lôi tự chế do V.V.Q (SN 1983, trú tại huyện Long Điền) điều khiển, khi đến đoạn đường trên thì xảy ra va chạm với xe mô tô do bà H.N.T (SN 1977, trú tại huyện Long Điền) điều khiển. Hậu quả, bà T. tử vong. (Phước An)