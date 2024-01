AN NINH - TRẬT TỰ 10/1/2024

Trộm cắp tài sản

Ngày 10/1, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Ph.C.Đ. (SN 1993, trú tại TP.Hồ Chí Minh) về hành vi trộm cắp tài sản xảy ra tại trước cửa hàng siêu thị mini GS25 (đường Thi Sách, phường Thắng Tam). Theo hồ sơ, tại địa điểm trên, Đ. đã trộm 1 xe mô tô hiệu Yamaha Sirius của anh N.K.N. (SN 2003, trú tại TP.Vũng Tàu). Ngoài ra, Đ. khai nhận trộm 1 xe mô tô hiệu Exciter vào ngày 25/12/2023, tại đường Hồ Quý Ly (phường Thắng Tam). (Trí Nhân)

Xe ô tô đâm vào dải phân cách,1 người tử vong

Ngày 10/1, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ TNGT xảy ra tại KP.Long Bình (TT.Long Điền). Theo hồ sơ, xe ô tô biển số 60C-270... do N.H.Đ. (SN 2002, trú tại tỉnh Đồng Nai) điều khiển, chở theo mẹ là H.T.T. (SN 1976) và cha N.V.P. (SN 1974, trú tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) đến địa điểm trên thì tự đâm vào dải phân cách bên đường. Hậu quả, bà H.T.T. tử vong trên đường đi cấp cứu. (Phước An)

Cướp giật tài sản

Ngày 10/1, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, ông N.Đ.H. (SN 1978, trú tại TP.Bà Rịa) đang đi bộ trước Siêu thị GO trên đường Nguyễn Thanh Đằng (KP.3, phường Phước Hiệp) thì bị 2 thanh niên (chưa rõ lai lịch) đi xe mô tô áp sát giật 1 sợi dây chuyền vàng 18K. (Lê Nguyễn)

Chứa mại dâm

Ngày 10/1, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ chứa mại dâm xảy ra trên địa bàn. Trước đó, Phòng CSHS Công an tỉnh phối hợp với Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang D.M.Đ. (SN 1994, trú tại TP.Vũng Tàu) và T.T.D. (SN 1994, trú tại tỉnh An Giang) có hành vi chứa mại dâm tại cơ sở massage trên đường Trần Hưng Đạo. (Sơn Khê)