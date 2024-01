AN NINH - TRẬT TỰ

Trộm xe máy

Ngày 17/1, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Bùi Văn Tài (SN 2005, trú tại tỉnh Hậu Giang) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, anh N.V.T. (SN 1992, ở đường Chi Lăng, phường 12, TP.Vũng Tàu) để xe mô tô biển số 68T1-680... trước nhà thì bị mất trộm. Sau đó, anh T. cùng người thân phát hiện Tài đang điều khiển xe mô tô của mình nên bắt giữ đối tượng giao cơ quan công an xử lý. (Nguyễn Văn)

Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 17/1, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý N.V.Th. (SN 1976, trú tại TP.Hồ Chí Minh) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại trước số 518 (đường 30/4, phường Rạch Dừa). Tang vật thu giữ gồm 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá (trọng lượng khoảng 0,74g). (Lê Nguyễn)

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý N.A.V. (SN 1994, trú tại TX.Phú Mỹ) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Mỹ Xuân (TX.Phú Mỹ), bắt quả tang V. đang mua bán ma túy tại căn nhà không số thuộc tổ 5 (KP.Phú Thạnh, phường Mỹ Xuân). Kiểm tra trên người V. công an thu giữ 1 gói nilon hàn kín bên trong có chứa chất kết tinh, không màu trong suốt (đối tượng khai là ma túy đá). (Đức Dương)

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 17/1, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Đoàn Hồng Đức (SN 1978, trú tại tỉnh Nam Định) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, năm 2021, Đức tự giới thiệu bản thân làm được dịch vụ sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông T.X.S. (SN 1967, trú tại TP.Vũng Tàu). Trong khoảng thời gian từ ngày 10/1/2021 đến 17/4/2022, ông S. đưa cho Đức tổng số tiền 341 triệu đồng để làm thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 1 lô đất tọa lạc tại TX.Phú Mỹ và 1 lô đất tọa lạc tại huyện Châu Đức. Tuy nhiên, Đức không thực hiện nội dung thỏa thuận với ông S. mà sử dụng hết số tiền trên vào mục đích cá nhân. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Đức không có khả năng làm dịch vụ sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông S. nhưng vẫn nhận lời. (Trí Nhân)