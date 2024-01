AN NINH - TRẬT TỰ

Đánh bài ăn tiền

Ngày 15/1, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc dưới hình thức đánh bài tứ sắc xảy ra tại KP. Hải Hòa, TT.Long Hải. Trước đó, tại địa điểm trên, Công an TT.Long Hải bắt quả tang 4 đối tượng đang đánh bài tứ sắc. Tang vật thu giữ hơn 27 triệu đồng và vật dụng dùng đánh bạc. (Lê Nguyễn)

Buôn bán pháo nổ

Ngày 15/1, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ buôn bán hàng cấm là pháo nổ xảy ra tại KP. Hương Sơn, phường Long Hương, do L.T.Ph. (SN 2004, trú tại TP.Hồ Chí Minh) và Đ.V.Th. (SN 1999, trú tại TP.Hồ Chí Minh) thực hiện. Tang vật thu giữ gồm 6 khối hình hộp, bên ngoài gói bằng giấy nhiều màu sắc, bên trong có 49 khối hình trụ (pháo nổ có trọng lượng khoảng 12 kg). (Phước An)

1 người tử vong vì TNGT

Ngày 15/1, Công an TX.Phú Mỹ tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra tại Km 41+300, QL 51, thuộc KP. Bến Đình, phường Mỹ Xuân. Trước đó, xe ô tô đầu kéo biển số 72C-164... kéo theo sơ mi rơ mooc do anh N.T.G. (SN 1988, trú tại tỉnh An Giang) điều khiển đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn với xe mô tô biển số 72F1-264... do anh H.H.T. (SN 1994) điều khiển chở theo sau chị H.T.T.T. (SN 1994, trú tại huyện Châu Đức). Hậu quả, chị T.T. tử vong còn anh H.T. bị thương nặng. (Sơn Khê)

Trộm thùng container

Ngày 15/1, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, ông N.V.T. (SN 1973, trú tại huyện Đất Đỏ) phát hiện bị mất 1 thùng container tại ấp Phước Sơn, xã Phước Long Thọ, nên trình báo cơ quan công an. Qua xác minh điều tra, Công an huyện Đất Đỏ xác định T.H.Đ. (SN 1985, trú tại huyện Xuyên Mộc) và N.T.D. (SN 1979, trú tại huyện Xuyên Mộc) đã sử dụng xe tải cẩu trộm container trên mang về nhà Đ. cất giấu. (Nguyễn Văn)

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 15/1, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại ấp Bắc 1, xã Hòa Long. Tại địa điểm trên, Công an TP.Bà Rịa bắt quả tang C.T.S. (SN 2003, trú tại huyện Long Điền) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Trí Nhân)