AN NINH - TRẬT TỰ

Cố ý gây thương tích

Ngày 12/1, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại quán cà phê thuộc KP.3 (phường Phước Hiệp). Trước đó, do mâu thuẫn cá nhân, Tô Hoàng Ng. (SN 2007, trú tại TP.Bà Rịa) và Lê Trần Nguyên Kh. (SN 2007, trú tại TP.Bà Rịa) dùng dao tự chế chém vào 2 tay anh T.G.K. (SN 2007, trú tại TP.Bà Rịa) gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Trộm tài sản

Ngày 12/1, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà ông T.T.T. (SN 1989, trú tại tổ 15, KP.Hương Điền, phường Long Hương, TP.Bà Rịa). Theo trình bày của bị hại, kẻ gian đột nhập vào nhà ông T. trộm 1 xe mô tô hiệu Yamaha biển số 72D1-270... (Lê Nguyễn)

Xâm hại tình dục trẻ em

Ngày 12/1, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý P.V.H. (SN 2003, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi xảy ra tại nhà nghỉ trên đường Võ Nguyên Giáp (phường 12). Trước đó, do có tình cảm, H. quan hệ tình dục nhiều lần với H.T.T.N. (SN 2011, trú tại tỉnh An Giang). (Sơn Khê)

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 12/1, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) lập hồ sơ xử lý vụ mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại đường 30/4 (phường 12, TP.Vũng Tàu). Trước đó, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang N.H.T. (SN 2003, trú tại TP.Vũng Tàu) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1 gói nilon bên trong chứa chất kết tinh không màu trong suốt (đối tượng khai là ma túy). (Trí Nhân)

1 người tử vong vì TNGT

Ngày 12/1, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ TNGT xảy ra tại Km67+650 QL51 (thuộc tổ 1, KP.5, phường Phước Trung). Theo hồ sơ, anh P.T.A. (SN 1992, trú tại TP.Bà Rịa) điều khiển xe mô tô biển số 72C1-187... đến địa điểm trên tự đâm vào gốc cây bên lề đường và tử vong. (Phước An)