AN NINH - TRẬT TỰ

Tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 3/1, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ, tại KP.Hải Hà 1 (TT.Long Hải), Công an huyện Long Điền bắt quả tang T.H.A. (SN 1987), T.A.Đ. (SN 1990, cùng trú tại TT.Long Hải, huyện Long Điền) có hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ, gồm: 1 thiệp giấy màu xanh, 1 đoạn ống hút màu trắng, bên trong chứa chất kết tinh (đối tượng khai là ma túy). (Nguyễn Văn)

Trộm tài sản

Ngày 3/1, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà ông T.B.T. (SN 1953, thôn Quảng Thành 2, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức). Theo trình bày của bị hại, N.N.T.Th (SN 1991, trú tại huyện Châu Đức) đã trộm của ông T. 20 con gà trống. (Sơn Khê)

Xâm hại tình dục trẻ em

Ngày 3/1, Công an huyện Long Điền tiếp tục điều tra, xác minh vụ giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, tháng 9/2023, N.T.N.T. (SN 2009) có tình cảm với P.V.H. (SN 2006, cùng trú tại huyện Long Điền). T. tự nguyện đến nhà của H. tại TT. Long Hải sống chung. Quá trình sinh sống, H. và T. có quan hệ tình dục. Đến tháng 12/2023, T. phát hiện mình mang thai, nên báo cho bố biết. Sau đó, bố của T. đã đến công an trình báo. (Trí Nhân)

Xử lý hành vi chứa mại dâm

Ngày 3/1, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ chứa mại dâm xảy ra tại phòng chẩn trị y học cổ truyền T.H. (Trương Công Định, phường 3), do U.T.H. (SN 1985, chỗ ở TP.Vũng Tàu) làm chủ. Trước đó, tại địa điểm trên, lực lượng công an kiểm tra phát hiện 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm. (Lê Nguyễn)

Tìm chủ sở hữu

Quá trình điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại TP.Vũng Tàu, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu thu giữ 1 xe máy nhãn hiệu: METALLICSTAR, số máy: 152FMH-02007686, số khung: PCH0011S180954. Hiện tang vật của vụ án đang bảo quản tại Công an TP.Vũng Tàu.

Vậy ai là chủ sở hữu tài sản trên liên hệ Công an TP.Vũng Tàu (01 Nguyễn Thái Học, phường 7, SĐT: 0254.3856573 hoặc 0936.339.739 gặp cán bộ thụ lý: Đỗ Ngọc Khánh) để giải quyết theo quy định. Sau 30 ngày (kể từ ngày phát thông báo), nếu không nhận được liên hệ của chủ sở hữu hợp pháp, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu sẽ tiến hành xử lý tang vật theo đúng quy định của pháp luật.