AN NINH - TRẬT TỰ

Bắt đối tượng truy nã sau 15 năm lẩn trốn

Ngày 2/1, Công an TX.Phú Mỹ cho biết, đơn vị đang tạm giữ Phùng Mạnh Cường (36 tuổi, trú tại TP.Vũng Tàu) là đối tượng trốn truy nã suốt 15 năm. Theo hồ sơ vụ án, ngày 20/11/2008, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Thành (nay là Công an TX.Phú Mỹ) truy nã Phùng Mạnh Cường về hành vi “trộm cắp tài sản”. Quá trình xác minh, truy bắt, bằng biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ đã bắt được Cường. (Huy Hải)

Cố ý gây thương tích

Ngày 2/1, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại tiệm sửa xe thuộc ấp An Lạc (xã An Nhứt). Trước đó, 3 đối tượng gồm: N.T.A Kh. (SN 2007), L.T.N Kh. (SN 2007, trú tại phường Long Hương, TP.Bà Rịa) và N.T.T. (SN 2008, trú tại huyện Đất Đỏ) dùng rựa chém ông M.T.B. (SN 1972, trú tại huyện Long Điền) gây thương tích. (Lê Nguyễn)

Phát hiện thuốc lá nhập lậu

Ngày 2/1, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ, mua bán hàng cấm xảy ra tại một tiệm tạp hóa trên đường Trần Xuân Độ (phường Thắng Nhì), do ông Ng.G. (SN 1963, trú tại TP.Vũng Tàu) làm chủ. Theo thông tin ban đầu, Tổ công tác liên ngành TP.Vũng Tàu kiểm tra phát hiện tại địa điểm trên có buôn bán hàng hóa là thuốc lá điếu nhập lậu. Tại thời điểm kiểm tra, ông G. không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tổ công tác lập biên bản, thu giữ 209 bao thuốc lá hiệu JET, HERO. (Nguyễn Văn)

Trộm xe mô tô

Ngày 2/1, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, ông L.N.T. (SN 1973, trú tại huyện Xuyên Mộc) đến Công viên Bãi Trước (phường 1), dựng xe mô tô hiệu JOYRIDE. Trong cốp xe có 1 ĐTDĐ hiệu OPPO A53, 1 ĐTDĐ hiệu SamSung J2 Pro và hơn 1,3 triệu đồng. Lợi dụng lúc ông T. sơ hở, N.V.G. (SN 1957, chỗ ở hẻm 286 Lương Văn Can, phường 2, TP.Vũng Tàu) đã trộm cắp xe thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ. (Trí Nhân)

Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 2/1, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại KP.Kim Hải (phường Kim Dinh). Trước đó, tại địa điểm trên, Công an TP.Bà Rịa bắt quả tang N.V.Q. (SN 1994, trú tại TP.Bà Rịa) và H.T.L. (SN 1992, trú tại huyện Long Điền) có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1 đoạn ống hút màu trắng, bên trong chứa chất kết tinh màu trắng (đối tượng khai là ma túy). (Sơn Khê)