Tuyền truyền an toàn giao thông tại Trường Phổ thông Cao Đẳng FPT Polytechnic

Ngày 2/12, Công an phường Long Toàn (TP.Bà Rịa) phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường và Trường Phổ thông Cao Đẳng FPT Polytechnic (TP.Bà Rịa) đã tổ chức tuyên truyền về công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, trật tự ATGT và phòng chống cháy nổ cho hơn 100 cán bộ giáo viên và học sinh, sinh viên nhà trường.

Lãnh đạo công an phường Long Toàn (TP.Bà Rịa) thông tin, tuyên truyền về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ cho học sinh, sinh viên Trường Phổ thông Cao Đẳng FPT Polytechnic .

Tại buổi tuyên truyền, các giáo viên, học sinh đã được lãnh đạo công an phường Long Toàn thông tin về tình hình các loại tội phạm như: Llừa đảo qua mạng, tệ nạn ma túy, bạo lực học dường, an toàn giao thông, tình hình cháy nổ; tác hại của ma túy, nhận biết những loại ma túy có trên thị trường cần phòng tránh nhận biết. Những vấn đề liên quan đến không gian mạng, kiến thức cơ bản về an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ…

Tin, ảnh: TRÚC GIANG