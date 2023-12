Trấn áp tội phạm cướp đêm

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Long Điền đã điều tra, khám phá nhanh nhiều vụ cướp, cướp giật tài sản nhằm bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Do lười lao động nhưng cần tiền tiêu xài nên Then Hải Sơn đã cướp tài sản của người đi đường.

Tối 8/11, Then Hải Sơn (SN 1985, ngụ TT.Long Điền, huyện Long Điền) điều khiển xe mô tô BKS 49E1-771.50 đi từ KP.Long Tân (TT.Long Điền) hướng về Công viên Bàu Thành (huyện Long Điền) tìm người đi đường có tài sản để cướp. Sơn mang theo 1 con dao tự chế làm hung khí.

Đến khu vực ấp An Hòa (xã An Ngãi, huyện Long Điền), Sơn phát hiện anh N.S.B. (SN 1991, ngụ huyện Long Điền) điều khiển xe mô tô lưu thông về hướng cây xăng Đông Nam nên bám theo. Khi áp sát xe anh B., Sơn dùng dao chém vào tay của nạn nhân và yêu cầu đưa tiền. Nạn nhân không trả lời, Sơn liền dùng xe chặn đường và cầm dao áp sát. Anh B. lập tức quay xe bỏ chạy thoát thân. Không “săn được mồi”, Sơn bực tức rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo của nạn nhân, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo Công an huyện Long Điền đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng xuống hiện trường xác minh, điều tra truy xét đối tượng gây án. Qua xác minh, sàng lọc đối tượng, công an mời Sơn làm việc. Tại cơ quan công an, Sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

“Sơn có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới chấp hành xong án phạt tù năm 2019. Sau khi ra tù, Sơn không chí thú làm ăn mà “ngựa quen đường cũ” đi cướp tài sản của người dân lấy tiền tiêu xài”, Thiếu tá Trần Văn Năm, cán bộ Đội điều tra Tổng hợp-Công an huyện Long Điền thông tin.

Trước đó, khoảng 1 giờ sáng 27/8, Nguyễn Sơn Hải (SN 1988, ngụ huyện Long Điền) đến khu vực bờ kè thuộc ấp Tân Phước (xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) để tìm “con mồi”. Phát hiện chị N.N.B. (SN 1999, ngụ huyện Long Điền) ngồi trên xe mô tô và cầm điện thoại Iphone 13 Promax. Hải tiến lại và dùng tay trái dí vào hông chị B làm nạn nhân hoảng sợ. Sau đó, Hải giật điện thoại của chị B rồi tẩu thoát.

Lực lượng Công an tỉnh và Công an huyện Long Điền phối hợp tuần tra kịp thời bắt, xử lý một đối tượng phạm tội trên địa bàn huyện.

Nhận được trình báo của nạn nhân, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ vài ngày sau khi gây án, Hải đã vào tầm ngắm của lực lượng Công an. Tại cơ quan công an, Hải khai nhận, do cần tiền tiêu xài nên đi cướp.

Trung tá Huỳnh Minh Khải, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về Hình sự-Kinh tế-Ma túy, Công an huyện Long Điền khuyến cáo, người dân không nên mang theo nhiều tiền bạc, tài sản, trang sức có giá trị khi tham gia giao thông. Không treo túi xách đựng tiền, tài sản có giá trị ở tay lái hoặc giỏ xe. Khi đeo trang sức có giá trị phải nâng cao cảnh giác xung quanh, không được sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển phương tiện giao thông. Không nên dừng, đậu xe hoặc ra ngoài vào buổi tối tại các khu vực vắng người. Nếu có việc bắt buộc phải đi ngang khu vực này nên đi từ 2 người trở lên. Khi đi trên đường nếu có người lạ áp sát, hỏi han không nên trả lời mà chạy nhanh vào cơ quan nơi gần nhất hoặc nơi có đông người.

“Nếu không may bị cướp, cướp giật tài sản hoặc bị khống chế để cướp tài sản, người dân phải giữ bình tĩnh, xử lý linh hoạt để hạn chế rủi ro. Cẩn thận quan sát kỹ đặc điểm nhận dạng của đối tượng như: dáng vóc, giọng nói, phương tiện sử dụng, biển số xe... để cung cấp cho cơ quan công an” Trung tá Huỳnh Minh Khải hướng dẫn.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN