Tội phạm về trật tự xã hội giảm

Ngày 29/12, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Xuyên Mộc (Ban Chỉ đạo 138) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch thực hiện công tác năm 2024.

Năm 2023, trên địa bàn huyện, tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 87 vụ (giảm 5 vụ so với năm 2022); tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy 38 vụ (tăng 4 vụ so với năm 2022); tai nạn giao thông xảy ra 32 vụ, làm 27 người chết, 14 người bị thương (so với cùng kỳ năm 2022, tai nạn giao thông giảm 23 vụ, giảm 19 người chết và giảm 23 người bị thương).

Dịp này, UBND huyện Xuyên Mộc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, ma túy và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

TRÍ THẮNG