Tập trung cao độ ngăn ngừa cháy nổ dịp Tết

Tết Nguyên đán Giáp Thìn, lễ hội Xuân 2024 đang đến gần là thời điểm rất dễ xảy ra cháy, nổ, nhất là tại khu dân cư tập trung đông người, chợ, chung cư, nhà cao tầng... Vì vậy, công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) được cơ quan chức năng của tỉnh tập trung triển khai.

Lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh tham gia dập lửa trọng vụ cháy xảy ra tại Công ty TNHH Meisheng Textiles Việt Nam (chuyên sản xuất sợi, trụ sở tại TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức).

Số vụ cháy vừa và nhỏ gia tăng

Theo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh, năm 2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 271 vụ cháy (1 vụ cháy lớn, 7 vụ cháy trung bình, 263 vụ cháy nhỏ gây thiệt hại không đáng kể). Các vụ cháy không có người tử vong, chỉ làm 1 người bị thương, thiệt hại về tài sản khoảng hơn 2 tỷ đồng. Nguyên nhân các vụ cháy do chập điện, do sơ suất bất cẩn trong quá sản xuất…

Theo nhận định của Phòng Cảnh sát PCCC (Công an tỉnh), trong năm 2023 số vụ cháy lớn và số vụ tai nạn, sự cố có xu hướng giảm. Tuy nhiên, số vụ cháy trung bình, cháy nhỏ có xu hướng tăng. Vì vậy, trong những tháng cuối năm, lực lượng PCCC tỉnh sẽ tiếp tục duy trì triển khai đồng bộ các giải pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, hạn chế số vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Đồng thời, duy trì công tác trực ban, trực chiến, đảm bảo lực lượng, phương tiện thường trực sẵn sàng chiến đấu để xử lý các tai nạn, sự cố khi có yêu cầu trên địa bàn tỉnh.

Đơn cử, cách đây ít ngày, lực lượng chức năng đã kịp thời dập tắt một đám cháy xảy ra tại kho chứa sợi bông của Công ty TNHH Meisheng Textiles Việt Nam (chuyên sản xuất sợi, trụ sở tại TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức). Vụ hỏa hoạn bùng lên khoảng 21h ngày 22/12, với khói bốc cao tỏa ra xung quanh khu vực công ty. Do chất cháy là sợi bông, nên ngọn lửa bốc cháy dữ dội, nhiệt lượng tỏa ra rất lớn. Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC (Công an tỉnh) và huyện Châu Đức đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để ngăn không cho đám cháy lan rộng ra khu vực xung quanh. Đến khoảng 1h30 rạng sáng 23/12, đám cháy được khống chế. Vụ cháy không gây thương vong về người, nhưng khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Hiện nguyên nhân và thiệt hại do vụ cháy gây ra đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, lực lượng Cảnh sát PCCC khu vực 2 (Phòng Cảnh sát PCCC-Công an tỉnh) phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC (Công an TP.Vũng Tàu) huy động cán bộ, chiến sĩ, cùng phương tiện kịp thời dập tắt vụ cháy nhà dân tại nhà số 9 Trương Hán Siêu (phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu). Vụ cháy không gây thiệt hại về người

Triển khai nhiều biện pháp PCCC

Dự báo tình hình cháy nổ trên địa bàn tỉnh còn tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Do đó, để nâng cao công tác PCCC, mới đây Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra, khảo sát tình trạng hệ thống trụ nước và các nguồn nước chữa cháy trên địa bàn tỉnh. Từ đó, Công an tỉnh đề xuất các địa phương, sở, ngành liên quan có hướng lắp đặt bổ sung trụ nước chữa cháy để kịp thời xử lý khi có cháy nổ xảy ra.

Song song đó, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ về PCCC và CNCH như: Công tác điều tra cơ bản, kiểm tra, tuyên truyền, huấn luyện, thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC, cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm cháy nổ cho các phương tiện, lập và thực tập phương án chữa cháy các cơ sở trọng điểm trên địa bàn tỉnh; Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các thủ tục hành chính công, giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy trình và thời gian theo quy định. Bên cạnh đó, các lực lượng cũng duy trì việc chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, đảm bảo về lực lượng, phương tiện thường trực, sẵn sàng chiến đấu để xử lý các vụ cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra trên địa bàn tỉnh khi có yêu cầu và phối hợp với các đơn vị liên quan bảo vệ các lễ hội diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Để hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra cháy nổ, nhất là trong mùa hanh khô, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, mới đây, UBND tỉnh có Công văn số 1792/UBND-VP ngày 21/12 triển khai thực hiện Thông báo số 475/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về công tác PCCC, nhất là Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 và Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC. Tiếp tục tổng rà soát, kiểm tra về công tác PCCC, nhất là chung cư, nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, căn hộ, cơ sở cho thuê trọ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao. Xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo đúng quy định pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. UBND các huyện, thị xã, thành phố coi trọng công tác PCCC và CNCH, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phù hợp với thực tiễn địa phương. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện, nhất là ở cơ sở, không để tình trạng xảy ra vụ việc cháy nổ mới quan tâm đến công tác này.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Phi, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC (Công an tỉnh) cho biết, để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra thời gian qua, lực lượng Cảnh sát PCCC từ tỉnh đến huyện đã tập trung tuyên truyền, hướng dẫn các kỹ năng thoát hiểm, sử dụng các thiết bị PCCC cho người dân, DN để xử lý đám cháy ngay từ khi mới phát sinh. Đồng thời, Cảnh sát PCCC khuyến cáo người dân trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ như bình chữa cháy xách tay, mặt nạ phòng độc, kìm cộng lực…; cẩn trọng khi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã, sử dụng bàn là, bếp điện, thiết bị sưởi ấm… Đặc biệt, người dân không để vật liệu dễ cháy gần nguồn lửa, nguồn nhiệt; trước khi rời khỏi nhà và trước khi đi ngủ phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, tắt các thiết bị điện không cần thiết.

“Khi xảy ra cháy phải nhanh chóng báo động cho mọi người xung quanh biết; ngắt nguồn điện; sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu (như bình chữa cháy xách tay, họng nước chữa cháy vách tường, chăn chiên…); đồng thời gọi ngay cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH số điện thoại 114 và tích cực tổ chức chữa cháy, cứu người bị nạn...”, Thượng tá Nguyễn Ngọc Phi khuyến cáo.

