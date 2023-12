Phòng, chống mua bán pháo nổ trái phép dịp Tết

Càng gần đến thời điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến pháo nổ diễn biến khá phức tạp. Từ đầu tháng 11 đến nay, lực lượng chức năng của tỉnh phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trái phép.

Điển hình, ngày 30/11 vừa qua, tại ấp Hải Lâm (xã Phước Hưng, huyện Long Điền), lực lượng BĐBP tỉnh phối hợp với Công an huyện Long Điền phát hiện, bắt quả tang Đ.T.B. (SN 1989, trú huyện Long Điền) đang vận chuyển pháo hoa nổ trái phép. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 8 bệ pháo hoa nổ có trọng lượng khoảng 13kg, 1 xe máy và 1 ĐTDĐ. Qua truy xét, B. khai mua pháo của L.T.N.Q. (SN 1990, trú huyện Long Điền). Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và phát hiện tại nhà Q. có 6 hộp pháo dây và 3 hộp pháo hoa nổ, trọng lượng khoảng 17kg. Tổng số tang vật thu giữ của hai đối tượng khoảng 30kg pháo hoa nổ các loại.

Trước đó, ngày 12/11, tại xã Hòa Hiệp (huyện Xuyên Mộc), lực lượng Phòng CSHS Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Xuyên Mộc, Công an xã Hòa Hiệp bắt quả tang L.T.T.T. (SN 1979) và N.V.H. (SN 1984, cùng trú xã Hòa Hiệp) có hành vi mua bán hàng cấm. Lực lượng chức năng thu giữ một thùng xốp bên trong chứa nhiều bệ pháo với tổng trọng lượng hơn 35kg. Ngoài ra, H. giao nộp 5 bệ pháo của T. đang cất giữ tại nhà H. với tổng trọng lượng hơn 7kg. Trong quá trình điều tra, P.V.V. (SN 1984, trú xã Hòa Hiệp) là người trước đó có mua pháo của T., cũng đã giao nộp một bệ pháo nổ có trọng lượng 1,6kg.

Pháp luật đã có những quy định cụ thể về việc sử dụng pháo. Tại Nghị định 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo nghiêm cấm hoàn toàn việc sử dụng pháo nổ và pháo hoa nổ. Loại pháo hoa mà người dân được phép sử dụng là sản phẩm được sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện tạo ra các hiệu ứng âm thanh, màu sắc, ánh sáng trong không gian, không gây ra tiếng nổ.

Đồng thời, Nghị định cũng quy định rõ việc các cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa trong các trường hợp lễ, Tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng chỉ được mua pháo hoa của các tổ chức, DN thuộc Bộ Quốc phòng sản xuất theo quy định.

Người có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự tùy tính chất, mức độ của hành vi.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, trước và trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tình trạng tàng trữ, buôn bán và sử dụng pháo nổ trái phép sẽ còn diễn biến phức tạp.

Bởi vậy, để đón một năm mới an toàn, bình yên, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, người dân cần nâng cao nhận thức, đồng thời quản lý giáo dục con em trong gia đình chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo; không được chế tạo, sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo nổ trái phép. Nếu phát hiện những trường hợp vi phạm phải báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định.

TRIỆU VỸ