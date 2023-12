Phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn dầu khí

Chiều 14/12, Công an tỉnh và Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện quy chế phối hợp về bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn dầu khí trên địa bàn tỉnh.

Trong 3 năm qua, Vietsovpetro phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức kiểm tra đột xuất việc sử dụng trái phép chất ma túy 19 lần với gần 800 CBCNV đổi ca ra công trình tại sân bay Vũng Tàu. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng không phát hiện trường hợp nào dương tính với ma túy. Năm 2023, Vietsovpetro phối hợp với Công an tỉnh xây dựng “Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Hai đơn vị thường xuyên trao đổi tình hình, duy trì công tác báo cáo hàng tháng những nội dung có liên quan cũng như trao đổi thông tin ANTT kịp thời giữa Vietsovpetro với công an các phường trong địa bàn của đơn vị. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền Luật PCCC, hướng dẫn sử dụng trang thiết bị PCCC cho các đơn vị thành viên, nhất là trên các công trình biển, phương tiện nổi…

TRÍ HẢI