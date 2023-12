Phát hiện 2 đối tượng vận chuyển 2.500 bao thuốc lá lậu

Khoảng 7 giờ 30 sáng 20/12, Tổ công tác Đội 3, phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) phối hợp Đội 3 Công an TP.Vũng Tàu và Công an phường 11 (TP.Vũng Tàu) tuần tra, kiểm soát trên địa bàn phường 11. Khi đến đoạn đường 2/9, thuộc địa phận KP.1, phường 11, Tổ công tác phát hiện Phan Trọng Hiếu (SN 2002, trú huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) đang chuyển hàng hóa từ xe ô tô hiệu Ford Everet màu đỏ biển số 60K-360.05 sang xe ô tô hiệu Kia Sorento màu đỏ, biển số 72A-556.36 do Nguyễn Văn Duẩn (SN 1980, trú tại phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu) điều khiển có biểu hiện nghi vấn.

Tang vật vụ án.

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra và phát hiện Hiếu đang chuyển 2.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu (2.000 bao thuốc lá hiệu JET và 500 bao thuốc lá hiệu Hero) sang xe ô tô biển số 72A-556.36 cho Duẩn.

Lúc này, đối tượng Hiếu nhanh chóng lên xe ô tô biển số 60K-360.05 để tẩu thoát. Quá trình tẩu thoát, Hiếu đã tông và kéo theo xe máy biển số 72C2-502.13 của Tổ công tác 1 đoạn khoảng 300m. Sau đó, Hiếu bị Tổ công tác khống chế.

Hiếu lên xe ô tô biển số 60K-360.05 để tẩu thoát đã tông và kéo theo xe máy biển số 72C2-502.13 của Tổ công tác

Quá trình làm việc tại cơ quan công an Hiếu và Duẩn không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ đối với 2.500 bao thuốc lá trên. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-BÁ HẢI