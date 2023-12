Phát hiện 2 đối tượng mua bán, tàng trữ pháo nổ

Ngày 22/12, Công an huyện Long Điền cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra xử lý P.T.D. (SN 1985, trú tại huyện Long Điền) và T.M.T (SN 1978, trú tại huyện Long Điền) về hành vi mua bán, tàng trữ hàng cấm.

Cơ quan Công an huyện Long Điền làm việc với D.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 21/12, Công an xã Phước Tỉnh (huyện Long Điền) kiểm tra hành chính nhà nghỉ T.S (xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) do D.làm chủ phát hiện 1 thùng giấy chứa 18 bệ pháo (loại 49 ống/bệ). Tại cơ quan công an D.khai nhận, số pháo trên đối tượng mua của T. (anh rể của D.) với giá 600 ngàn đồng/bệ để bán cho các chủ ghe.

Tang vật cơ quan công an thu giữ của D.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Long Điền điều tra mở rộng.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-BÁ HẢI