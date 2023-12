Phát hiện 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng trong quán cà phê

Tối 27/12, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnhphối hợp với Công an TX.Phú Mỹ tiếp tục điều tra vụ 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng được phát hiện trong quán cà phê tại KP.Ông Trịnh, phường Tân Phước (TX.Phú Mỹ).

Quán cà phê nơi phát hiện 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng

Trước đó, khoảng 13 giờ 20 phút cùng ngày, anh Vũ Văn C. (SN 1986, trú tại TP.Hải Phòng) đến quán quán cà phê Th.T., thuộc tổ 3, KP.Ông Trịnh, phường Tân Phước do anh này thuê để kinh doanh thì phát hiện cửa khoá trong. Anh C., dùng chìa khoá phụ mở cửa vào trong nhà thì phát hiện ông Ng.V.H. (SN 1979, trú tại tỉnh Bắc Giang) nằm ở hành lang lối đi giữa phòng khách và phòng ngủ, trên cổ có nhiều vết cắt bị thương nặng.

Phía trong phòng ngủ anh C., phát hiện người phụ nữ tên H.T.H., (SN 1982, quê tỉnh Phú Thọ) đã tử vong trên người có nhiều vết thương. Sau đó, anh C., trình báo cơ quan công an và đưa ông H., đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN