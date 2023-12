Để bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) trước cổng trường học, Công an TP.Bà Rịa đã phối hợp cùng Phòng GD- ĐT TP.Bà Rịa nhân rộng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” ở tất cả cấp MN, TH và THCS.

Trường THCS Lê Quang Cường (phường Long Tâm, TP.Bà Rịa) tổ chức lễ ra mắt mô hình "Cổng trường an toàn giao thông".

Đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ

Sáng 9/12, cán bộ, GV và hơn 1.000 HS Trường THCS Lê Quang Cường (phường Long Tâm, TP.Bà Rịa) tham gia hoạt động ra mắt mô hình “Cổng trường ATGT”. Để nâng cao trách nhiệm chấp hành Luật Giao thông đường bộ trước cổng trường học, Ban Giám hiệu nhà trường mời đại diện HS cùng phụ huynh ký cam kết chấp hành quy định trật tự ATGT. Đại diện Trường TH Lê Lợi và Trường MN Long Tâm (phường Long Tâm) cũng tham gia triển khai mô hình “Cổng trường ATGT”. Đây là 3 trường cuối cùng thuộc cấp quản lý của Phòng GD-ĐT TP.Bà Rịa trên địa bàn xây dựng mô hình.

Ông Nguyễn Khoa Đông, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quang Cường cho biết, Ban Giám hiệu nhà trường thường xuyên nhắc nhở phụ huynh bảo đảm ATGT trước cổng trường. Vào các buổi chào cờ đầu tuần, nhà trường tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho HS. "Nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông (TNGT) thường bắt nguồn từ ý thức của người tham gia giao thông. Do đó, việc dạy các em HS về văn hóa giao thông ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường là rất quan trọng", ông Nguyễn Khoa Đông bày tỏ.

Theo Trung tá Trần Thanh Lộc, Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an TP.Bà Rịa, ngay từ đầu năm, đơn vị đã hướng dẫn công an, UBND các địa phương xây dựng mô hình “Cổng trường ATGT” ở 36 trường MN, TH và THCS. Bên cạnh đó, lực lượng CSGT còn tổ chức gặp gỡ, giao lưu với HS trên địa bàn nhằm nêu cao ý thức trách nhiệm của các em khi tham gia giao thông.

Năm 2023, lực lượng CSGT TP.Bà Rịa đã tuyên truyền, ký cam kết bảo đảm trật tự ATGT ở tất cả các trường trên địa bàn với hơn 20 ngàn HS, cán bộ, GV tham dự. Đặc biệt, Công an TP.Bà Rịa còn rà soát, đình chỉ 10 xe không đủ điều kiện đưa đón HS. Các tài xế lái xe đưa đón HS cũng được CSGT nhắc nhở, yêu cầu chấp hành nghiêm quy định về dừng đỗ phương tiện. Hiện nay, cảnh chen chúc, ùn tắc giao thông vào những giờ HS tan học tại các cổng trường giảm đáng kể. Phụ huynh cũng ý thức hơn trong việc dừng chờ đón con trước cổng trường.

Duy trì thường xuyên, đồng bộ

Trung tá Trần Thanh Lộc cho biết thêm, ngoài kế hoạch tuyên truyền, lực lượng CSGT còn kiểm tra các trường đã ký cam kết bảo đảm trật tự ATGT để theo dõi việc thực hiện. Đặc biệt, từ tháng 3 đến nay, với sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an TP.Bà Rịa và Phòng GD-ĐT, mô hình “Cổng trường ATGT” đã được triển khai 100% tại các trường học.

“Đây là một chuyên đề lớn trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn nên được các cấp lãnh đạo chú trọng triển khai. Lực lượng CSGT cũng nhận được sự hỗ trợ tích cực từ lãnh đạo UBND và công an các phường, xã. Do đó, công tác xây dựng mô hình diễn ra thuận lợi”, Trung tá Trần Thanh Lộc chia sẻ.

Trong thời gian tới, Công an TP.Bà Rịa chỉ đạo công an các phường, xã tiếp tục kiểm tra, xử lý các vấn đề trước cổng trường như: thiếu vạch kẻ đường, bố trí thêm điểm dừng đỗ xe trước cổng trường, điều tiết giao thông thời điểm tan học…

Cán bộ CSGT tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ tại Trường UK Academy Bà Rịa.

Để xây dựng hiệu quả mô hình “Cổng trường ATGT”, UBND TP.Bà Rịa cũng triển khai Kế hoạch số 388 với mục tiêu duy trì những mô hình đã có và nhân rộng thêm ở cấp THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên. Kế hoạch nhằm hướng đến nâng cao hiệu quả tuyên truyền về trật tự ATGT, xây dựng dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện; ngăn chặn tình trạng vi phạm trật tự ATGT, tránh xảy ra các vụ TNGT đáng tiếc liên quan đến HS.

Lãnh đạo UBND TP.Bà Rịa cũng yêu cầu phường, xã, đơn vị liên quan đã xây dựng mô hình "Cổng trường ATGT" thì phải duy trì thường xuyên, liên tục, đồng bộ, bảo đảm tính khả thi.

Bài, ảnh: HÀN LẬP