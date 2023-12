Ngăn chặn nguy cơ mất an toàn từ xe điện độ, chế

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Cơ quan chức năng địa phương khẳng định, hoạt động kinh doanh dịch vụ xe điện ở nhiều điểm vui chơi hiện nay trên địa bàn tỉnh chủ yếu theo hình thức tự phát. Do đó, thời gian tới cần phải có biện pháp quản lý để ngăn chặn nguy cơ mất an toàn từ loại hình phương tiện này.

Các xe điện tự chế với đủ loại đèn nhấp nháy thu hút trẻ em.

Phải tạm dừng hoạt động

Ông Hoàng Kim Quốc, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Xuyên Mộc cho biết, Trung tâm có nhận được phản ánh về hoạt động cho thuê xe điện tại quảng trường. Hoạt động chạy xe điện tại quảng trường dù thu hút người dân đến vui chơi giải trí nhưng hiện chưa được cơ quan chức năng chấp thuận cho phép khai thác. Trước đó, tháng 3/2023, Trung tâm có tờ trình gửi UBND huyện Xuyên Mộc xin chủ trương đưa vào khai thác hoạt động tạm thời dịch vụ xe điện tại quảng trường Xuyên Mộc nhưng đến nay huyện chưa có văn bản đồng ý chủ trương.

Do đó, để an toàn cho người dân khi vui chơi tại quảng trường, Trung tâm yêu cầu các cá nhân tổ chức khai thác tạm thời dịch vụ xe điện tại quảng trường phải dừng hoạt động. “Chúng tôi đang phối hợp lực lượng Công an TT.Phước Bửu tăng cường tuần tra, giám sát bảo đảm ANTT ở khu vực này”, ông Quốc thông tin.

Ông Nguyễn Quốc Lâm, Phó Chủ tịch UBND phường Phước Nguyên cho biết, Quảng trường công viên Bà Rịa nằm trên địa bàn quản lý của phường nên công tác bảo đảm trật tự vẫn được phường duy trì. Đối với hoạt động xe điện tự chế tại quảng trường, UBND P.Phước Nguyên khẳng định dịch vụ này mang tính tự phát, phường không có chủ trương cho phép kinh doanh tại khu vực này. Do đó, địa phương nhiều lần mời các cá nhân đến làm việc, yêu cầu không để xảy ra mất ANTT, “chặt chém” khách hàng.

Ông Lâm thông tin thêm, cách đây vài ngày, phường tiếp tục mời các cá nhân kinh doanh dịch vụ xe điện lên để nhắc nhở. Đồng thời yêu cầu không được sử dụng xe có tiếng ồn lớn và buộc giảm tốc độ xe điện, cấm độ chế. Nếu tổ công tác phát hiện sẽ lập biên bản xử lý tịch thu phương tiện.

Lãnh đạo phường chia sẻ, hiện nay quy định xử phạt chủ xe điện đang gặp khó khăn do phương tiện chạy trong khuôn viên quảng trường nên không thể xử phạt các lỗi liên quan đến lĩnh vực giao thông đường bộ. Thay vào đó, phường áp dụng xử phạt lỗi “Bán hàng rong” với mức phạt từ 100 ngàn đến 200 ngàn đồng và xử phạt căn cứ theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP.

Hàng trăm chiếc xe điện độ, chế được trẻ em sử dụng tại Quảng trường TP.Bà Rịa.

Cần tăng cường quản lý

Lãnh đạo UBND P.Phước Nguyên cũng nhìn nhận, dịch vụ xe điện là nhu cầu thực tế của người dân và giúp Quảng trường công viên Bà Rịa trở nên nhộn nhịp hơn. Vì vậy, phường đã xin chủ trương từ UBND TP.Bà Rịa phương án phối hợp quản lý các loại hình xe điện, hướng đến bảo đảm chất lượng phương tiện và ổn định về giá.

Do đó, ngày 28/11 vừa qua, UBND TP.Bà Rịa có Quyết định số 6265/QĐ-UBND về phối hợp quản lý công viên Bà Rịa và các khu vực xung quanh P.Phước Nguyên. Theo đó, UBND TP.Bà Rịa yêu cầu Phòng Quản lý đô thị và Công an TP.Bà Rịa tham gia hỗ trợ, quản lý nhằm bảo đảm ANTT tại khu vực này. Đồng thời, thành phố cũng đang nghiên cứu phương án sắp xếp lại khu vực riêng dành cho các dịch vụ vui chơi, giải trí thân thiện và an toàn để phục nhu cầu người dân.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Kim Liên, Phó Chủ tịch UBND TP.Bà Rịa cho biết, đã làm việc với UBND P.Phước Nguyên và đơn vị liên quan, chỉ đạo tăng cường quản lý trật tự tại khu vực quảng trường. UBND TP.Bà Rịa cũng yêu cầu lực lượng liên ngành phải chấn chỉnh, xử lý tình trạng kinh doanh buôn bán trong công viên, lấn chiếm vỉa hè, tổ chức ăn uống, dựng đậu đỗ không đúng quy định…

Nhiều ý kiến cho rằng, xe điện tự chế đang nở rộ tại nhiều địa phương và được các em nhỏ ưa chuộng, nhưng nếu không kiểm soát chặt chẽ loại hình phương tiện này, nguy cơ tiềm ẩn tai nạn rất dễ xảy ra. Để tình trạng xe điện tự chế không trở thành nỗi lo, chính quyền địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, xử lý phương tiện không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu “độ chế”.

