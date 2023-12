Nâng cao kỹ năng phòng ngừa tội phạm cướp ngân hàng

Thời gian gần đây, tại các địa phương trên cả nước xảy ra nhiều vụ cướp ngân hàng. Đối tượng gây án rất manh động và liều lĩnh, thậm chí còn trang bị cả vũ khí nóng như súng, lựu đạn, sẵn sàng tấn công bất cứ người nào cản trở. Tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, các cơ quan chức năng và Công an tỉnh đã, đang triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này.

Các lực lượng tham gia diễn tập tình huống đối tượng sử dụng vũ khí cướp ngân hàng, bắt giữ, khống chế con tin.

Mới đây, khoảng 13 giờ 45 phút ngày 22/11, Trần Văn Trí (22 tuổi, trú tại xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) và Nguyễn Mạnh Cường (25 tuổi, trú tại xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) đi xe máy không biển số đến một phòng giao dịch chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) trên đường Ngũ Hành Sơn (phường Mỹ An, TP.Đà Nẵng). Sau đó, cả hai xông vào ngân hàng, Trí cầm súng và bắn một phát chỉ thiên để uy hiếp nhân viên và bảo vệ, còn Cường cầm dao đến quầy và leo vào trong, ép nhân viên giao dịch phải chỉ chỗ cất tiền. Tuy nhiên, bị nhân viên và bảo vệ ngăn cản, Cường, Trí không lấy được tiền hay tài sản, cả hai bỏ chạy ra ngoài. Riêng Nguyễn Mạnh Cường trong quá trình bỏ chạy đã dùng dao đâm nhân viên bảo vệ của ngân hàng khiến nạn nhân tử vong tại bệnh viện.

Tại Bà Rịa-Vũng Tàu trong nhiều năm trở lại đây, chưa xảy ra tội phạm cướp ngân hàng. Tuy nhiên, để phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này, lực lượng Công an tỉnh và các địa phương tăng cường tuyên truyền phương thức, thủ đoạn của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản xảy ra tại ngân hàng, tổ chức tín dụng. Đồng thời các ngân hàng cần trang bị hệ thống khóa tiên tiến, camera báo động; tuyển chọn, sắp xếp nhân viên bảo vệ đủ số lượng và được huấn luyện chuyên nghiệp. Chú trọng huấn luyện kỹ năng phát hiện đối tượng nghi vấn, kỹ năng xử lý tình huống cho nhân viên ngân hàng; thiết lập đường dây nóng với cơ quan công an…

Song song đó, để ứng biến với tình huống thực tế có thể xảy ra, ngày 30/11, Công an tỉnh tổ chức diễn tập Phương án số 06, ngày 16/11/2021, của Bộ Công an về xử lý, giải quyết một số tình huống cấp bách, phức tạp khi xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm trật tự xã hội. Trong đó, có tình huống tội phạm cướp ngân hàng.

Theo đó, tại buổi diễn tập, gần 100 cán bộ chiến sĩ tiến hành diễn tập các tình huống có nguy cơ cao xảy ra trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, tình huống 1 là đối tượng sử dụng vũ khí cướp ngân hàng, bắt giữ, khống chế con tin. Tình huống 2 có hai nhóm đối tượng sử dụng hung khí nguy hiểm để thanh toán lẫn nhau có khả năng gây án đặc biệt nghiêm trọng.

Theo Công an tỉnh, với vị trí là một địa phương trọng điểm về phát triển kinh tế, xã hội, trên địa bàn tỉnh hiện có 44 chi nhánh ngân hàng với hơn 200 phòng giao dịch ở 8 huyện, thị xã, thành phố, do đó, tiềm ẩn nguy cơ cao phát sinh tội phạm cướp ngân hàng. Vì vậy, vấn đề phòng ngừa tội phạm cướp ngân hàng luôn được chú trọng. Cơ quan công an khuyến cáo khi xảy ra vụ cướp, nhân viên ngân hàng cần ghi nhớ thông tin về đặc điểm nhận dạng của đối tượng như: quần áo, khuôn mặt, đầu tóc, giọng nói, loại xe, hướng tẩu thoát… Đặc biệt phải bảo vệ kỹ hiện trường và cấp báo ngay đến cơ quan công an.

Là ngân hàng được Công an tỉnh lựa chọn để phối hợp huấn luyện và diễn tập về giải quyết khi xảy ra tình huống cướp ngân hàng và bắt giữ, khống chế con tin, ông Lai Hồng Phú, Phó Giám đốc Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Bà Rịa cho biết, thông qua diễn tập giúp đơn vị hoàn chỉnh phương án bảo vệ nội bộ, nắm bắt được cách thức và những kỹ năng cơ bản để xử lý. Từ đó, giúp cán bộ, nhân viên ngân hàng có sẵn tâm thế ứng phó, xử lý khi xảy ra tình huống xấu.

Đại tá Nguyễn Văn Thời, Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, cuộc diễn tập là một cơ hội để cán bộ chiến sĩ trau dồi kỹ chiến thuật, nâng cao năng lực tác chiến và kỹ năng phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ. Kết quả huấn luyện và diễn tập là kinh nghiệm quý giá đối với các lực lượng Công an tỉnh trong xử lý các tình huống cấp bách, phức tạp khi xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Từ đó, không để xảy ra bị động, bất ngờ, hạn chế thấp nhất hậu quả do tội phạm gây ra, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN