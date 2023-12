Liên tiếp bắt các đối tượng mua bán, tàng trữ ma túy

Ngày 22/12, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 12 giờ 15 phút ngày 21/12, Công an TT.Long Hải tuần tra tại đoạn đường thuộc tổ 18 (KP.Hải Tân), phát hiện, bắt quả tang Danh Trường Giang (SN 2004, trú tại TT.Long Hải, huyện Long Điền) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 1 gói nilon được hàn kín, bên trong có chứa chất kết tinh không màu trong suốt (Giang khai nhận là ma túy). Số ma túy này Giang mua của Nguyễn Xuân Quý (SN 1994, chỗ ở KP.Hải Tân, TT.Long Hải, huyện Long Điền).

Tiếp đó, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 21/12, cũng tại đoạn đường trên, Công an TT.Long Hải, bắt quả tang Nguyễn Văn Huy (SN 1991, trú tại TT.Long Hải, huyện Long Điền) có hành vi tàng trữ trái phép 1 gói nilon được hàn kín, bên trong có chứa chất kết tinh không màu trong suốt (Huy khai nhận là ma túy). Số ma túy này, Huy cũng mua của Quý.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Long Điền tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Xuân Quý. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện thu giữ 4 gói nilon được hàn kín (kích thước khác nhau), bên trong có chứa chất kết tinh không màu trong suốt (Quý khai là ma túy đá).

Cùng ngày, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý Trương Trung Tín (SN 1993, trú tại huyện Đất Đỏ) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, Công an huyện Đất Đỏ phối hợp với Công an TT.Đất Đỏ kiểm tra căn nhà không số tại tổ 8 (KP.Hòa Hội, TT.Đất Đỏ), phát hiện Tín đang tàng trữ số ma túy nói trên. Tại cơ quan công an, Tín khai nhận số ma túy đối tượng tàng trữ để bán lại cho con nghiện kiếm lời.

TRÍ HẢI