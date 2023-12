Khen thưởng 2 cá nhân tự giao nộp vũ khí

Sáng 29/12, Công an phường Long Toàn (TP.Bà Rịa) tặng Giấy khen cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tự giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Trước đó, qua công tác tuyên truyền, vận động của lực lượng công an phường, ông Nguyễn Huy Long (KP.5) đã tự giao nộp 1 khẩu AK báng gấp và 10 viên đạn; ông Trần Ngọc Phúc (KP.4) tự giao nộp 1 khẩu súng hơi.

Công an phường Long Toàn đến thu nhận vũ khí và tặng Giấy khen ông Nguyễn Huy Long.

Công an phường Long Toàn tặng Giấy khen ông Trần Ngọc Phúc.

Trung tá Hà Anh Đức, Trưởng Công an phường Long Toàn cho biết, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, công an phường sẽ cử cán bộ và phương tiện đến tận nơi để thu nhận vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo do nhân dân giao nộp.

“Vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, rất mong mọi người hưởng ứng việc phát hiện, vận động, tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm để cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. Tùy vào số lượng và chủng loại, công an phường và UBND phường sẽ có hình thức khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân giao nộp”, Trung tá Hà Anh Đức nói.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN