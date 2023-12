Đột nhập vào công ty cũ trộm tài sản

Ngày 29/12, Cơ quan CSĐT-Công an huyện Xuyên Mộc cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Văn Duẩn (30 tuổi) và Lê Thành Nhân (29 tuổi, cùng trú xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) về hành vi trộm cắp tài sản.

Duẩn (trái) và Nhân (phải) tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 0 giờ ngày 1/12, Duẩn điều khiển xe mô tô chở Nhân đến khu vực Công ty Xây dựng Decofi (tại khu dự án Lagoona Đạt Gia, thuộc xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) tìm cơ hội trộm cắp tài sản.

Do từng là công nhân của công ty này nên Duẩn biết rất rõ địa hình và lối đi. Sau khi đến nơi, cả hai giấu xe máy vào hàng rào, vòng ra phía sau và lẻn vào trong lấy kìm cộng lực của công ty để cắt trộm dây điện. Sau đó, kéo dây điện cắt trộm được ra bãi đất trống cắt thành từng khúc, lột bỏ vỏ nhựa để lấy lõi đồng bên trong. Sau khi cắt được 85kg lõi đồng, cả hai cho vào bao tải và chở về phòng trọ của Duẩn cất giấu. Đến 6 giờ sáng hôm sau, 2 đối tượng chở tài sản trộm được tới vựa ve chai bán được 13,6 triệu đồng, chia nhau tiêu xài cá nhân.

Sau khi thực hiện trót lọt vụ trộm trên, 9 ngày sau, Duẩn tiếp tục đến địa điểm cũ để trộm cắp lõi dây đồng với thủ đoạn tương tự, đem bán được gần 12,5 triệu đồng.

Sau các vụ trộm xảy ra, đại diện công ty đến công an trình báo sự việc. Công an xã Bình Châu đã tiến hành truy xét, mời Duẩn và Nhân lên làm việc. Tại cơ quan công an, 2 đối tượng này khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hiện Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

VĂN ANH-HUY HẢI