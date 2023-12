Đoàn Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc thăm và làm việc tại Công an tỉnh

Ngày 21/12, Đoàn công tác Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc do Thiếu tướng Kim Dong Kwon, Cục trưởng Cục Đối ngoại, Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Công an tỉnh.

Đoàn Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc làm việc với Công an tỉnh

Thay mặt Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, chiến sĩ, Thượng tá Lương Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ niềm vui, sự cảm kích trước chuyến thăm và làm việc của đoàn. Đồng thời, chúc sức khỏe và thành công đối với Thiếu tướng Kim Dong Kwon, cùng các thành viên trong đoàn công tác.

Thiếu tướng Kim Dong Kwon, Cục trưởng Cục Đối ngoại, Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc viết cảm tưởng vào sổ lưu niệm khi thăm nhà truyền thống Công an tỉnh

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tá Lương Đức Minh, trao đổi một số thông tin về tình hình kinh tế-chính trị-xã hội và an ninh trật tự của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong thời gian qua. Trong đó, lực lượng Công an tỉnh đã làm tốt công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân đang sinh sống, làm việc, các DN Hàn Quốc hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Đoàn công tác Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc chụp hình lưu niệm với Công an tỉnh

Thiếu tướng Kim Dong Kwon và đoàn công tác xúc động trước sự đón tiếp chu đáo, long trọng của Công an tỉnh. Thiếu tướng Kim Dong Kwon mong muốn quan hệ giữa lực lượng Công an Việt Nam nói chung và Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc ngày càng phát triển tốt đẹp và bền vững. Đồng thời, mong muốn giữa hai bên sẽ có nhiều chuyến thăm và làm việc, nhằm kết nối, tăng cường phối hợp trong tương lai.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-HUY HẢI