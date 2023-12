Sáng 16/12, UBND tỉnh đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, xử lý tràn đổ hoá chất xảy ra tại Công ty TNHH hoá chất Hyosung Vina, KCN Cái Mép, phường Tân Phước, TX.Phú Mỹ. Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi diễn tập

Tình huống giả định được đưa ra: Vào lúc 9 giờ ngày 16/12, tại vị trí đường ống tiếp nối Reboil 2 của cụm trao đổi nhiệt (phía trên của tháp T6503), khi công nhân đang làm nhiệm vụ bảo dưỡng cụm van và tháp đứng. Lúc này, lái cẩu 200T do thiếu tập trung trong quá trình điều khiển làm cho cần cẩu va chạm với điểm nối đường ống Reboil 2 của tháp T6503 khiến điểm nối giữa đường ống Reboil 2 và tháp T6503 đứt gãy một số bulong của mặt bích. Sự đứt gãy bulong dẫn tới khe hở khoảng 20cm khiến Propan (C 3 H 8 ) lỏng từ trong tháp T6503 phun trào ra ngoài.

Các lực lượng tham gia diễn tập

Khi sự cố xảy ra, Propan lỏng từ trong tháp T6503 do chênh lệch áp suất và nhiệt độ với môi trường bên ngoài nên gây cháy và bao trùm toàn bộ khu vực cụm trao đổi nhiệt và phía dưới tháp T6503. Do chất cháy là chất khí dễ cháy nên đám cháy phát triển nhanh và tạo ra bức xạ nhiệt lớn gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng và có khả năng gây cháy lan ra các công trình và hệ thống đường ống công nghệ xung quanh.

Thời điểm này, có 5 công nhân đang làm việc tại khu vực trên. Trong đó, có 2 công nhân đang bảo dưỡng tại sàn thao tác số 5 của tháp T6503 cao 27m bị mắc kẹt và hoảng loạn kêu cứu. Lực lượng PCCC tại chỗ đã nhanh chóng triển khai các hoạt động cứu nạn, cứu hộ và báo lực lượng Cảnh sát PCCC.

Sau khi nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường cùng với lực lượng PCCC cơ sở và các đơn vị được huy động tham gia để tổ chức công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và chữa cháy.

Sau hơn 1 giờ, đám cháy được dập tắt và bàn giao lại cho các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi diễn tập, ông Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh, đây là phương án diễn tập cấp tỉnh, nhằm biểu dương những phương tiện hiện đại nhất của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng giâcho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác diễn tập.

Buổi diễn tập có nhiều nội dung mới, đặt ra yêu cầu cao trong giải quyết nhiều tình huống khó, liên hoàn đặc biệt là cứu nạn, cứu hộ trên cao, thể hiện rõ nét sự hiệp đồng tác chiến, phát huy vai trò của cụm cơ quan, DN an toàn PCCC và CNCH.

Đây cũng là dịp đánh giá và phát huy khả năng “4 tại chỗ” khi có sự cố xảy ra tại các cơ quan, đơn vị, là biện pháp thiết thực để tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về chữa cháy và CNCH đến các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức và Nhân dân. Qua đó, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ, sự cố tai nạn xảy ra. Đặc biệt, đánh giá hiệu quả của quy chế phối hợp thực hiện công tác an toàn PCCC và CNCH của cụm cơ quan doanh nghiệp an toàn PCCC mà lực lượng Cảnh sát PCCC và các cơ quan, doanh nghiệp đã xây dựng trong thời gian qua.

Một số hình ảnh tại buổi diễn tập.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN