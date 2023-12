Diễn tập bảo vệ hệ thống giải quyết thủ tục hành chính

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh bị hacker “tấn công” và cần ngăn chặn kịp thời, tránh xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Đó là nội dung của buổi diễn tập thực chiến an toàn thông tin, ứng cứu sự cố tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2023, do Sở TT-TT tổ chức ngày 8/12.

Các thành viên tham gia diễn tập được chia làm 3 “đội tấn công” gồm cán bộ, nhân viên, kỹ sư CNTT của Trung tâm Ứng cứu sự cố không gian mạng Việt Nam (VNCER/CC); đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh; quản trị mạng các sở, ban, ngành trong tỉnh; các phòng, bộ phận chuyên môn nghiệp vụ về CNTT của Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh; VNPT Bà Rịa-Vũng Tàu, Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu, Công ty DTG và một số DN công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

Các “đội tấn công” thực hiện khai thác lỗ hổng vào hệ thống hệ thống giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, qua đó, đánh giá năng lực phòng thủ hiện tại liên quan đến con người, công nghệ của hệ thống này.

Với “đội phòng thủ” gồm thành phần nhân viên, kỹ sư CNTT của: Công ty QTSC, Công ty iNet; VNCER/CC; đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh, có nhiệm vụ sử dụng công nghệ, quy trình của mình theo dõi, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành động của “đội tấn công”.

Ông Đỗ Hữu Hiền, Giám đốc Sở TT-TT tỉnh cho biết, diễn tập thực chiến ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng là hoạt động quan trọng, nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý và khắc phục kịp thời sự cố an toàn thông tin mạng; nâng cao kiến thức, kỹ năng cho các thành viên đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh và cán bộ phụ trách an toàn thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương; chủ động phát hiện, đưa ra các biện pháp phòng thủ, ngăn chặn kịp thời những tình huống tấn công mạng nhắm vào hệ thống của đơn vị nói riêng và của tỉnh nói chung.

QUANG VINH