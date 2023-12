Cơ sở kinh doanh ăn uống đồng hành bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 8/12, Công an TP.Vũng Tàu tổ chức hội nghị tuyên truyền, triển khai xây dựng mô hình dân vận khéo “Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đồng hành bảo đảm an toàn giao thông” trên địa bàn.

Tại hội nghị, báo cáo viên Công an TP.Vũng Tàu tập trung phổ biến đến chủ nhà hàng, quán ăn về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, pháp luật giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn... Đồng thời, lồng ghép tuyên truyền về phòng, chống tội phạm mới nổi hiện nay và cách phòng ngừa.

Tại hội nghị, chủ nhà hàng, quán ăn, DN kinh doanh vận tải, công an phường, xã, Đội CSGT và Trật tự (Công an TP.Vũng Tàu) đã ký bản giao ước thi đua thực hiện mô hình dân vận khéo “Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đồng hành bảo đảm an toàn giao thông”.

TRÍ NHÂN