AN NINH - TRẬT TỰ

1 người tử vong vì TNGT

Ngày 27/12, Công an huyện Châu Đức tiếp tục điều tra vụ TNGT xảy ra tại Hương lộ 2 (thuộc thôn Sông Cầu, xã Nghĩa Thành). Theo hồ sơ, xe mô tô biển số 72K1-009... do ông L.N.T. (SN 1974, trú tại huyện Đất Đỏ) điều khiển, đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn với xe mô tô biển số 72AF-024... do N.Đ.N. (SN 1985, trú tại TP.Bà Rịa) điều khiển. Hậu quả, ông T. tử vong. (Lê Nguyễn)

Tàng trữ pháo hoa nổ

Ngày 27/12, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ hàng cấm xảy ra tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Phước Tỉnh, do bà P.T.T.T. (SN 1983, trú tại huyện Long Điền) làm chủ. Tại nhà nghỉ trên, Công an huyện Long Điền kiểm tra phát hiện 10 khối hình hộp bên trong có chứa các ống trụ tròn dài, 10 bịch nilon bên trong có chứa những viên hình cầu (đối tượng khai là pháo hoa nổ). (Trí Nhân)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 27/12, Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục điều tra vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại nhà nghỉ H.Đ.X. (Hồ Quý Ly, phường Thắng Tam). Tại địa điểm trên, Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang H.T.T.H. (SN 2005, trú tại huyện Long Điền) tàng trữ trái phép 2 gói nilon, bên trong chứa chất kết tinh không màu trong suốt, 2 viên nén (đối tượng khai là ma túy). (Phước An)

Cố ý gây thương tích

Ngày 27/12, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích, hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác xảy ra trên địa bàn. Trước đó, anh N.Q.D. (SN 1988, chỗ ở TT.Ngãi Giao) ngồi nhậu cùng B.V.L. (SN 1997, chỗ ở TT.Ngãi Giao) và một số người tại nơi ở, thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau với L. Sau đó, L. về nơi ở lấy 1 con dao, D. lấy 1 đoạn tre lao vào đánh nhau. Hậu quả, D. bị đâm 4 vết thương ở đùi, 2 vết thương ở cánh tay phải, 5 vết thương ở hõm vai phải, còn L. bị 1 vết thương ở đùi trái. (Nguyễn Văn)