AN NINH - TRẬT TỰ

Đối tượng truy nã ra đầu thú

Ngày 11/12, Công an huyện Châu Đức cho biết, đơn vị phối hợp Công an huyện Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) vận động Nguyễn Quang Việt (SN 1971, trú tại xã Xà Bang, huyện Châu Đức) theo quyết định truy nã ngày 25/5/1999, của Công an huyện Cam Lâm, về tội cố ý gây thương tích ra đầu thú. Công an huyện Cam Lâm đã tiếp nhận Việt để tiếp tục điều tra xử lý. (Trí Nhân)

Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức

Ngày 11/12, Công an huyện Châu Đức cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiếp tục điều tra xử lý vụ việc sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Theo thông tin ban đầu, tại tiệm cầm đồ H.T. (thôn 6, xã Bình Trung, huyện Châu Đức), Lê Văn Cường (SN 1995, trú tại huyện Châu Đức) dùng giấy chứng nhận đăng ký ô tô giả để cầm cố cho ông V.Q.V. (SN 1984, trú tại huyện Châu Đức) chiếm đoạt số tiền 660 triệu đồng. (Sơn Khê)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 11/12, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý T.V.P. (SN 1985, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, xảy ra tại cảng Bến Đá (phường 5). Tang vật thu giữ gồm 0,5195g ma túy. (Lê Nguyễn)

Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người

Ngày 11/12, Công an TP.Vũng Tàu cho biết, đơn vị đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối tượng V.V.V. (SN 2003, trú tại tỉnh Thanh Hóa) về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người, xảy ra tại trước nhà số 183/1 (Lưu Chí Hiếu, phường 10). Trước đó, do mâu thuẫn cá nhân, V. dùng chân đạp vào hông anh L.V.N. (SN 1991, trú tại tỉnh Sóc Trăng) khiến anh này ngã đập đầu xuống đất và tử vong. (Nguyễn Văn)